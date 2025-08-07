Estos son los duros requisitos que pide Canet para reabrir las 'foods trucks' del puerto

Las ‘food trucks’ instalados frente al puerto deportivo de Canet d’en Berenguer amanecieron este miércoles precintados después de que el ayuntamiento hubiera ordenado el día anterior el cese de la actividad, como adelantó Levante-EMV.

Desde el consistorio se mantienen a la espera de que los responsables de la instalación muevan ficha, aunque para presentar otra declaración responsable, primero deberían entregar la numerosa documentación que se le ha exigido para reabrir.

De entrada, le han pedido un nuevo proyecto que subsane las deficiencias encontradas y que consiga autorización de la Dirección General de Costas para la instalación de unos depósitos de agua, así como la licencia urbanística previa para su ejecución.

Vista de la zona de 'food trucks'. / Ayuntamiento de Canet

Junto a esto le han requerido desde una auditoría acústica a un certificado final de instalación, más otro emitido por una entidad que disponga de la calificación de organismo de certificación administrativa (OCA) que acredite el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la normativa en vigor para la apertura del establecimiento público.

A esto se le suma un certificado de seguro de responsabilidad civil, otro de la instalación eléctrica y un contrato con la empresa instaladora y mantenedora de los sistemas de protección contra incendios.

Tras recibir constantes quejas vecinales por ruidos y malos olores, el ayuntamiento aceleró la entrega de la notificación a los responsables del recinto informándoles de que ha declarado ineficaz la declaración responsable y por tanto, debían cesar la actividad al no haber subsanado todas las deficiencias que habían detectado los técnicos municipales al inspeccionar la zona.

Uno de los fregaderos. / Ayuntamiento de Canet

Carencias

Entre otras deficiencias, desde el consistorio se detectó que incumplían requisitos como una gestión adecuada de residuos, vigilancia 24 horas (con dos personas los fines de semana) o la autorización de la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos de depósitos enterrados para la recogida de aguas residuales, que resultaron muy afectados por el último temporal. Así, aunque a finales de junio trataron de corregir algunas cuestiones, el 8 de julio el consistorio verificó que aún persistían otros problemas y esto, unido a las molestias vecinales, hizo ordenar el cierre de la actividad.