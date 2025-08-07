Sagunt insta al comisionado contra la violencia machista a disculparse con un colectivo de víctimas

El pleno del Ayuntamiento de Sagunt se ha pronunciado sobre lo ocurrido en una charla del comisionado contra la Violencia sobre la mujer, Felipe del Baño, que acabó en polémica el pasado mes de junio, como informó Levante-EMV. La tensión sobrevino cuando negó varias veces los casos reales que contaba la presidenta de un colectivo de víctimas para plantear cuestiones a mejorar en los Centros Mujer 24 horas.

Tal fue la tensión que la presidenta de la asociación Amigas Supervivientes, que lleva 12 años combatiendo este problema, acabó saliéndose del acto indignada por el trato recibido. Ahora, la mayoría de la corporación ha acordado instar al comisionado a "pedir disculpas públicas" a esta entidad "en proporción a la gravedad y publicidad de sus palabras, y a reconocer la tarea desarrollada por las entidades locales".

Los grupos PSPV-PSOE, Compromís y EU-Unides Podem han presentado esta moción para "manifestar públicamente el apoyo del ayuntamiento a la asociación Amigas Supervivientes y a todas las entidades feministas del municipio que trabajan directamente con mujeres y criaturas víctimas de violencia machista".

Como recuerdan en el texto aprobado, durante el acto, "la presidenta de la asociación Amigas Supervivientes compartió ejemplos reales extraídos de su experiencia profesional. En reiteradas ocasiones, el Comisionado negó públicamente la veracidad de estos testigos, cuestionando la tarea de la entidad y desacreditando el trabajo ante el público asistente". Por ello, consideran que "este tipo de actitudes resultan inadmisibles desde una óptica institucional y democrática".

Esto, según indican, hizo que "este acto, que se pretendía de carácter informativo e institucional, generó un profundo malestar entre las entidades feministas del municipio, especialmente después de las manifestaciones efectuadas por el Comisionado en respuesta a las intervenciones de representantes del tejido asociativo local".

Para el consistorio, "las entidades que trabajan sobre el territorio son piezas fundamentales para el abordaje integral de las violencias machistas, y merecen respeto, reconocimiento y colaboración por parte de todas las administraciones públicas. Desautorizar su experiencia es no solo una falta de respeto, sino una muestra de desconexión con la realidad social y una amenaza para el trabajo comunitario que se hace desde hace años en nuestro municipio".

También consideran que "el formato del acto impidió un debate participativo real, se presentó por parte de una empresa privada externa a la Conselleria y no se ofrecieron datos concretos, información útil ni ninguna respuesta clara sobre el modelo de intervención del Comisionado".

Por ello, afirman que "ante estos hechos, este ayuntamiento, como institución próxima a la ciudadanía y comprometida con la igualdad y la lucha contra la violencia machista, no puede restar en silencio".

El acuerdo aboga además a "defender un modelo de atención público, integral y feminista para las víctimas de violencia machista" y rechaza "la privatización de los servicios de atención e intervención".

Más participación y ayudas

Igualmente, reclama a la Conselleria de Igualdad y al comisionado "la creación de espacios de participación reales y permanentes con las entidades especializadas del territorio, para que su experiencia y conocimiento sea incorporada en la elaboración de las políticas públicas".

Los grupos aprovechan además para instar a la Generalitat "a garantizar una dotación presupuestaria suficiente y estable para las entidades que trabajan en primera línea contra las violencias machistas, especialmente en los ámbitos psicológico, jurídico, sanitario y de acogida".