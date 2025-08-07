Sagunt localiza más de medio centenar de vertederos ilegales

"Los vertederos ilegales arruinan una área de considerable belleza natural, que se recuperó hace décadas de lo que era una cantera". Así relata un vecino de Sagunt el aspecto que presenta la vertiente sur de la ladera del Castillo, donde se asienta uno más del medio centenar de escombreras descontroladas que el departamento municipal de Medio Ambiente tiene localizado, en un problema que va a más.

Una de las zonas donde se acumulan los escombros. / Levante-EMV

Como ocurre también en el Camí de Sant Roc, según ha denunciado recientemente su vecindario, que plantea acciones de protesta para estos días, en el caso de la antigua cantera "hace mucho tiempo que persiste el problema, que hace casi imposible pasear por la zona". Además de la mala imagen que supone esta acumulación de residuos, este vecino lamenta especialmente la gran cantidad de cristales que representan un serio peligro tanto para los senderistas como por el riesgo de incendios.

Restos de obras, ruedas de tractores...

Restos de obras, neumáticos de tractores, azulejos, maderas, ropa y un sinfín de residuos se acumulan en varias zonas de la ladera del Castillo, sin que el ritmo de retirada por parte de la empresa municipal sea suficiente para erradicarlos. Como ya se alertó hace unas semanas desde el gobierno municipal en el marco de una campaña de concienciación sobre esta materia, la SAG "tiene una brigada dedicada específicamente a la limpieza de estos más de 50 puntos con vertidos ilegales, pero hay personas que, a diario, vuelven a depositar los residuos".

Con un incremento del 12 % en los escombros recogidos, que eleva la cifra hasta aproximadamente las 1.600 toneladas a lo largo de este 2025, fuentes municipales recuerdan que muchos de estos vertederos están en zonas rurales, alejadas de los núcleos urbanos y son difíciles de controlar, ya que "esta ciudadanía incívica" aprovecha los momentos sin vigilancia para deshacerse de sus residuos, pese al "elevadísimo coste medioambiental".

Multas

Los controles periódicos que realiza la Guardia Rural, con el apoyo de la Policía Local, ya ha sorprendido a varias personas mientras dejaba basura en estos puntos y desde el Ayuntamiento de Sagunt que las sanciones oscilan entre los 900 euros de las infracciones leves hasta los casi 1,8 millones de euros en el caso de las más graves.