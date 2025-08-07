Sagunt pide ayudas inmediatas frente a la "catastrófica" granizada de julio

La agricultura del Camp de Morvedre, y más concretamente la de Sagunt, todavía se cura las heridas provocadas por el temporal del 12 de julio. En la capital comarcal, este episodio climático se tradujo en precipitaciones torrenciales de 27,4 litros por metro cuadrado en 10 minutos, hasta alcanzar un total de 57 durante todo el día, con vientos de hasta 86,1 kilómetros por hora y granizo de 3 centímetros de diámetro, unos valores que todavía fueron más extremos en puntos de Quartell o Segart.

Daniel Tortajada

Como ya hizo el consistorio de les Valls, el Ayuntamiento de Sagunt lleva este jueves a pleno una propuesta con el respaldo de todos los grupos políticos para reclamar al Gobierno de España la declaración de "zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil para los campos de cultivo y la marjal", según recoge el texto. Las consecuencias de este fenómeno meteorológico alcanzó especialmente a partidas como Gausa, Montíber, Almardà, Grau Vell y Bonilles, donde "hay una gran concentración de explotaciones de cítricos y hortalizas", que "se echaron a perder en gran parte a escasas semanas de su recolección".

Enfermedades por hongos

Según las inspecciones durante los días posteriores al temporal, los daños alcanzaron a la totalidad de los cultivos de algunas parcelas, donde se registraron la caída prematura del fruto, heridas en la piel y rotura de ramas, además de desperfectos en infraestructuras como mallas de sombreo, cubiertas de túneles o sistemas de riego, "con costes de reparación significativos". La declaración institucional que se lleva a pleno también alerta de la posterior aparición de enfermedades relacionadas con los hongos, que afectan a árboles y cultivos heridos.

Después de reconocer que la magnitud del episodio "supera la capacidad ordinaria del ayuntamiento y los mecanismos de seguro agrario", la moción añade otras peticiones a la solicitud de zona catastrófica. Para empezar, Sagunt pide a la Generalitat el "apoyo técnico y económico" para la recuperación de los campos, así como el reparto "gratuito y urgente" de productos fungicidas cicatrizantes para evitar la aparición de hongos. También insta "a las administraciones competentes" a que pongan en marcha líneas de ayuda directa.

Clemenules

Estas son algunas de las reivindicaciones expresadas desde el sector agrario y especialmente por los productores de clemenules, cuyos daños se han cifrado en hasta el 80 %, lo que representa "un golpe duro" para la campaña cítrica. Esta variedad marca el inicio de la temporada, así que el "desastre climático" de julio "rompió el ritmo natural de la producción y afectó profundamente a cientos de agricultores", según señala uno de los damnificados.

Ya desde los días posteriores al temporal, estas voces abogaban por "la unidad de todos los agentes del sector" para reclamar al unísono "ayudas urgentes al Estado para paliar el impacto económico y productivo". Así, hacían un llamamiento a "agricultores, sindicatos agrarios, comercializadoras mayoristas y cooperativas" para solicitar "la activación de los seguros, las evaluaciones técnicas, el apoyo financiero directo y los planes para la recuperación de la campaña".

Explotaciones familiares

Y es que las consecuencias de aquel episodio extremo "ha puesto en jaque la viabilidad de muchas explotaciones familiares. No es solo un daño económico, es un riesgo para el futuro de nuestra agricultura".