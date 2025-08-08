Alcalde y concejales 'pluriempleados' en Estivella
L-EMV
La intensa polémica que se vive en Estivella por la ocupación de la ermita del Garbí no ha impedido que tanto el alcalde, Francesc Mateu (Compromís), como varios concejales hayan vuelto a dar pruebas de que arriman el hombro tanto en el plano institucional como en tareas de puro mantenimiento.
Hoy mismo lo han demostrado a la hora de dar lustro al nuevo espacio polivalente que esta misma noche acogerá el pregón de las fiestas patronales.
Para darle los últimos retoques, el presidente de la corporación no ha dudado en tirar de rodillo y pintura. Mientras, a escasos metros, su compañera en Junts per Estivella, la teniente de alcalde Inma Gamón, se afanaba con la escoba y el concejal socialista Manolo Mateu (PSPV-PSOE), regaba las plantas, demostrando que estar en la oposición no le impedía implicarse al máximo.
Toda una estampa poco habitual, por mucho que sea una localidad de poco más de 1.600 habitantes.
