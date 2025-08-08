Las críticas no frenan el polémico desarrollo de un barrio de Sagunt

El gobierno de Sagunt no renunciará al polémico desarrollo de varios barrios para acabar su urbanización e impulsar la construcción de viviendas en ámbitos que llevan años paralizados. Así lo demostró en el pleno de este jueves, en el que dio un nuevo paso para hacer realidad el incremento de la edificabilidad, principalmente a través del aumento de alturas en dos bloques residenciales, en las unidades de actuación 6 y 7 del Port, que se corresponden con el barrio conocido como Ferroland.

Según se aprobó hace unos meses y se encargaron de recordar desde Iniciativa Porteña, las modificaciones supondrán para esta zona la construcción de más de 700 viviendas en la misma huella donde antes había programadas 325. Una vecina tomó la palabra desde el público para mostrar su desacuerdo con la futura "masificación" del barrio y con los cambios provocados en el paisaje urbano en un entorno "de casas bajas", al que se sumarán dos nuevos edificios de ocho alturas.

Además de los problemas que ocasionará, por ejemplo, en la movilidad, las principales críticas contra esta medida se centran en que el ayuntamiento la tramita sin haber atado antes compensaciones en dotacionales sanitarios, educativos o verdes, que serán necesarios para dar respuesta al aumento poblacional.

Menos apartamentos y más garajes

Sobre este punto y como cierre al debate, el alcalde Darío Moreno apuntó que, aunque no tengan vinculación directa con este barrio, ya hay planes para ampliar tanto los centros de salud del Port como los dotacionales escolares, al tiempo que desveló que se trabaja para que el proyecto final en el Ferroland rebaje la cantidad de viviendas construidas e incremente los garajes obligatorios.

Como había señalado previamente el concejal de Urbanismo, Javier Raro, el alcalde admitió que en el origen del proceso había faltado participación ciudadana, algo que ya se ha corregido con varias reuniones con los afectados, pero dejó claro que "no vamos a quedarnos quietos, porque buscamos soluciones que nos obligan a tomar decisiones, siempre con la voluntad de congeniar todos los intereses".

Corrillo de portavoces antes del comienzo del pleno de Sagunt / M.M.C.

La oposición al completo puso reparos a este desarrollo, aunque IP fue más allá al denunciar el "trato de favor" a las empresas que han movido ficha para convertirse en agente urbanizador. Además de repetir argumentos como la falta de "compatibilidad y equilibrio" de esta modificación urbanística, Manuel González estimó en 5 millones de euros la cantidad que se ha "dado por la cara" al encargado de desarrollar este ámbito, cálculos que responden, según detalló, al aumento del valor de los terrenos respecto a la programación original.

Agrupación de interés urbanístico

El concejal de IP también planteó sus dudas sobre la agrupación de interés urbanístico (AIU), que se constituyó apenas tres meses después de la aprobación por el gobierno de Sagunt de estas modificaciones urbanísticas y que, desde poco antes, según aseguró González, se convirtió en propietaria mayoritaria de este ámbito. El segregacionista lanzó "la amenaza en toda regla", de que su grupo se mantendrá vigilante y "acudiremos a la vía penal si encontramos los indicios de que ha habido información privilegiada para favorecer esta maniobra especulativa".

Raro, quien aseguró tener "la conciencia muy tranquila, porque no sé ni qué empresas tienen suelo en estas unidades de actuación", criticó el nivel de "aficionados" al que había caído la labor de oposición de IP, que "no trabaja en el ámbito administrativo para corregir estos supuestos atropellos a la ciudadanía, pero, cuando ya se han agotado todos los plazos, sí hace mucho ruido".

Larga tramitación

Más allá de los reproches políticos, el edil de Urbanismo insistió en que "se trata de un proceso largo, al que todavía le faltan muchos pasos en los que se podrán introducir mejoras. Ahora solo aprobamos que la AIU acabe la urbanización pendiente desde hace años". El socialista también negó que este expediente se impulse con "prisas", acusación que lanzaron desde Vox y PP.

Esta última formación lamentó que el proceso "no se haya hecho bien", en palabras de Sara Cañada, quien añadió que "la falta de claridad invita a pensar en algo turbio". La concejala insistió en que hay otras fórmulas, más allá de "estos chanchullos al borde de la ley", para mitigar el problema de acceso a la vivienda, entre las que señaló la agilización de las licencias para la rehabilitación de viviendas, ya que "hay casas que se están cayendo", o el desarrollo de zonas ya urbanizadas con parcelas residenciales, pero el gobierno municipal "prefiere favorecer a las grandes empresas que, como es lícito, lo que quieren es ganar dinero".

Falta transparencia

Desde Compromís, que fue el único grupo en abstenerse, Maria Josep Picó apuntó que "estamos de acuerdo en la necesidad de atender la demanda de más viviendas, pero no de esta manera. Creo que es una fórmula legal, pero falta de transparencia. El proyecto -insistió- carece de un plan estratégico de servicios y reducirá la calidad de vida de la ciudadanía", al tiempo que planteó alternativas a este desarrollo como el PAI Fusión.