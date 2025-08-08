Una 'Escola d'estiu' en Gilet para repetir

La 'Escola d'Estiu' impulsada por el Ayuntamiento de Gilet logró ofrecer seis semanas llenas de actividades, diversión y convivencia. Un total de 60 niños y niñas han participado de manera directa en esta edición, que este año también ha ofrecido servicio de comedor para otras escuelas del municipio, llegando así a dar cobertura además de 70 pequeños.

Como explican desde el ayuntamiento, "el proyecto educativo previsto para la 'Escola d'Estiu' se ha cumplido al 100%, ofreciendo un amplio abanico de actividades pensadas para fomentar el desarrollo integral de los niños y niñas. A lo largo del programa, se han realizado talleres de ciencia, cocina, actividades lúdicas, deportivas y artísticas, juegos tradicionales, así como salidas regulares a la piscina municipal".

Además de esto, los participantes han disfrutado de dos excursiones: Una jornada en la playa, donde pudieron divertirse con juegos a la arena y baños en el mar, y otra al conocido Fun Park, un parque de colchonetas que les entusiamó, según explican desde el consistorio.

La 'Escola d'Estiu' se despidió con dos fiestas muy especiales en el ecinto escolar: una animada fiesta de polvos de colores, inspirada en el festival Holly, y otra de la espuma.

Desde la organización se ha valorado muy positivamente el desarrollo de la edición de este año, destacándose el buen ambiente, la participación y la colaboración de las familias. Además, "se quiere agradecer muy especialmente la tarea de todos los monitores y del coordinador del proyecto, que han realizado un trabajo excelente y han conseguido que todo saliera a la perfección", dicen además de considerar que la iniciativa "se consolida año tras año como una opción educativa y lúdica de calidad para el verano".