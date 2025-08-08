Sagunt impulsará un 'Espai Bebé' en sus playas

La unanimidad se impuso este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Sagunt para impulsar un Espai Bebé en las playas del municipio que facilite el llevarlos junto al mar, al proporcionar desde sombra hasta agua.

La propuesta partió del grupo popular y está orientada a facilitar para el cuidado de pequeños de entre 0 y 2 años, para que así las familias puedan contar con un lugar cómodo, higiénico y protegido del sol para la lactancia, el cambio de pañales o el descanso de las criaturas.

También plantea que se estudie la mejora de los dos puntos de accesibilidad existentes, con la colocación de barandillas que faciliten la entrada al mar a personas mayores o con movilidad reducida, tal y como ocurre en la playa del Gurugú de Castelló.

Después de que el portavoz del PP, Ximo Catalán, defendiera la propuesta, hubo otras dos intervenciones pero en ninguna de las tres se recordaron los problemas de accesibilidad que existen ahora mismo en zonas del litoral norte, sobre todo en la Playa de la Malvarrosa, por culpa de la regresión y el alto desnivel entre el acceso y el mar.

La representante de Compromís, Maria Josep Picó, fue crítica e incluso consideró la iniciativa de "buen titular", pero dijo darle "la bienvenida, siempre desde el punto de vista global de la inclusión" y esperar "que no sea propaganda, cuando la conselleria no da ayudas para proyectos de accesibilidad de toda la ciudadanía". Catalán negó haberla presentado por ganar titulares y lamentó el "discurso partidista de Compromís ante una moción tan simpática, que aporta una cosita extra a nuestras playas".

El portavoz de Esquerra Unida-Unides Podem y concejal de Playas, Roberto Rovira, consideró el Espai Bebé como "buena idea" que además conecta con la idea municipal de ampliar los puntos accesibles del Port y Almardà. Ahora, cuestionó la colocación de barandillas "teniendo en cuenta el daño que nos han hecho los temporales que hemos sufrido en julio y que aquí no tenemos espigones de abrigo, como es el caso de la Pobla de Farnals". Pero prometió que esa cuestión se estudiaría. Además, presentó una enmienda de adición, que fue aprobada de forma unánime, para pedir a la Generalitat Valenciana que retome en 2026 las subvenciones a entidades locales y a entidades sin ánimo de lucro para la mejora de las condiciones de accesibilidad al medio físico en playas.

Presupuestos

Con este acuerdo, el consistorio se compromete a incluir en los próximos presupuestos municipales las partidas necesarias para llevar a cabo esas actuaciones con carácter prioritario. Además, demandará el respaldo de la Generalitat y su colaboración activa en la búsqueda de financiación a través de fondos europeos u otras líneas de ayuda, con el objetivo de avanzar hacia unas playas más accesibles, inclusivas y dotadas de servicios de calidad.

“Estas medidas responden a una demanda creciente y a un modelo de playa más humana, familiar e inclusiva, adaptada a las necesidades reales de la sociedad actual”, se argumenta en la exposición de motivos. “Nuestras playas deben estar a la altura de lo que merecen nuestros ciudadanos y quienes nos visitan”, se puntualiza, al tiempo que se apuesta por la excelencia en el cuidado del litoral y en los servicios que se ofrecen.