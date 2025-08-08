Arrancan las fiestas de Estivella con la música como gran protagonista

A partir de hoy comienzan oficialmente las fiestas de la localidad valenciana de Estivella. Un total de 11 días donde los vecinos, vecinas y visitantes que se acerquen al municipio no van a parar ni un segundo si eso es lo que desean.

Los festejos en honor a Sant Josep, la Santa Creu del Garbí, Sant Roc y la Mare de Déu d’Agost llegan este 2025 cargados de actos que arrancan este viernes y se prolongarán hasta el próximo 19 de agosto, aunque eso no quiere decir que ahí se acabe el entretenimiento puesto que del 20 al 24 de este mismo mes, será la semana de vaquillas y toro embolado.

El pregón marcará el inicio de las fiestas hoy a las 23 horas e irá acompañado de un concierto de la Unió Musical Cultural d’Estivella.

A partir del sábado 9 comienzan las noches de fiesta y tras una cena de sobaquillo en la Avinguda de l’Assagador se celebrará un Gran Bingo para después disfrutar de la actuación de la Orquesta Euforia.

El domingo 10 de agosto los actos se centrarán en honrar a la Mare de Déu dels Desemparats así que a las 12 horas se celebrará una eucaristía en su honor y la procesión tendrá lugar a las 20 horas. Ya de noche, a las 22.30 horas, será el momento de disfrutar de una sesión de parchís, truc y dominá.

El lunes por la noche se celebrará la tradicional marcha nocturna al Garbí.

Noche de paellas

El martes 12 de agosto será la noche de las paellas en la Avinguda de l’Assagador. El reparto de los ingredientes se hará una vez que el grupo tenga montada la paella y a partir de entonces, todo dependerá de la destreza del maestro paellero. A las 23.30 horas, mientras todo el mundo se termina su ración de arroz, podrá jugar al Gran Bingo que se organizará esa noche para después, disfrutar de la Orquesta Montecarlo.

La noche del día 13 de agosto volverá a estar cargada de actividades. Tras la cena de sobaquillo y el Gran Bingo, comenzará el desfile de disfrazes que recorrerá desde la calle de l’Horta hasta la Avinguda de l’Assagador que estará amenizado por la Xaranga Carregà de Bombo. La guinda de la noche la pondrá la Orquesta Twister cuya actuación se prevé que comience a medianoche.

El 14 de agosto es el turno de los pequeños de la casa que podrán disfrutar de la Fireta infantil desde las 18 horas y ya por la noche, es el momento del Tributo a Extremoduro.

El 15 de agosto, día de la Mare de Déu d’Agost, las actividades comienzan a las 10 de la mañana con el pasacalle de la UMCE. Habrá misa, procesión, cena de sobaquillo, bingo y el cierre corre a cargo de la Orquesta Gamma.

El día de Sant Roc, y víspera de la Santa Creu, los vecinas y vecinos de Estivella se levantarán a las 8 horas porque una despertà recorrerá las calles. A las 9 horas se celebrará la misa de Sant Roc y al terminar se disparará una mascletà en la plaza de la Constitució. Por la tarde, de nuevo los niños y niñas serán los reyes ya que se instalará un parque de agua para que se refresquen y jueguen a partes iguales. A las 20 horas será la bajada de la Santa Creu. Cuando anochezca será el turno de los playblacks y el día terminará con discomóvil a cargo de DJ Lito.

El 17, jornada grande puesto que es el día de la Santa Creu del Garbí, se celebrará a las 12 horas la Misa Mayor en la Iglesia dels Sants Joans, presidida por el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent. A las 19.30 horas dansà popular y a las 20 horas, procesión que terminará con un espectáculo de fuegos artificiales de la pirotecnia Lluch, y a las 23 horas, espectáculo tributo a Mocedades.

Al día siguiente, Día de Sant Josep, Misa Mayor a las 12 horas con mascletà al finalizar en la plaza del Rei Jaume y el cierre del día será con cena y discomóvil.

El martes 19 de agosto, y último día de las fiestas, a las 11 horas se celebrará una misa de difuntos y a las 14 horas comida de peñas en el recorrido de los toros. A las 16 horas el cierre de las fiestas se simbolizará con el tradicional xupinazo aunque habrá que reservar fuerzas para la discomóvil programada que irá a cargo de DJ Gayer.