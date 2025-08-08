Quartell activa su nuevo plan director para recuperar la zona destrozada por el temporal

Quartell pondrá en marcha un Plan Director de Infraestructura Verda Urbana. Entre múltiples objetivos, el documento prevé recuperar el Assagador y sus alrededores, después de que el episodio extremo del pasado 12 de julio provocara serios daños en todos este ecosistema de marjal, una zona de alto valor natural, que urge de una intervención integral.

«Tras el desastre generado por la granizada, las fuertes rachas de viento huracanado y las intensas lluvias, no solo pretendemos recuperar la zona, sino, sobre todo, hemos iniciado los pasos previos para desarrollar un plan de acción en el patrimonio arbóreo del Camí de l’Assagador. Sin embargo, nuestra mirada es mucho más amplia, el objetivo final es generar el Plan Director de Infraestructura Verda Urbana del municipio», afirmaba Ferran Alabadí, concejal de Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Quartell.

Tal y como avanzó Levante-EMV, el temporal dañó más de una decena de árboles monumentales entre moreras y chopos, unos arrancados y otros muy perjudicados a causa del fuerte temporal. Una arboleda que, en Quartell constituía uno de los corredores verdes más espectaculares de la comarca, junto a la marjal. Pero además, este episodio afectó a casi la totalidad de los campos de cítricos de las partidas colindantes y provocó verdaderos destrozos en la zona de cultivo de marjal, donde casi todos los propietarios han visto «tocada» su producción y otros la han perdido casi toda.

Un escenario que llevó al pleno del consistorio de Quartell a solicitar por unanimidad la declaración de zona especialmente afectada por una emergencia de Protección Civil, lo que anteriormente se conocía como «zona catastrófica», que implica una línea de ayudas para reconstruir la zona y ponerla en valor de nuevo.

Daños en la zona. / Daniel Tortajada

Críticas del PP

Aunque desde el Partido Popular no niegan los efectos de este temporal, sí que responsabilizan de parte de lo ocurrido a los gobiernos que han ocupado el ayuntamiento desde 2015, la coalición PSOE-Compromís. «Durante años, hasta el 2014, se realizaba de forma continuada una poda preventiva y responsable para mantener viva toda esta arboleda. Fue a partir del 2015 cuando se produjo el abandono de estas labores con el argumento de que la naturaleza se autorregula, que ha supuesto el principio del fin», lamentaba la Portavoz del Partido Popular, Eva Vilar.

«Este julio, las lluvias torrenciales y el viento hicieron aquello que la dejadez permitió: arrasar con lo que tanto costó preservar. L’Assagador está destrozado por una falta de prevención, no hay más; pero lo duro es que ni la acción publicitaria ni el marketing nos devolverán aquello que hemos perdido», criticaba la edil popular.

Labores de reconstrucción

Con anterioridad a la puesta en marcha del nuevo plan, dada la situación precaria y de destrucción que reviste la zona, ya han comenzado las labores de reconstrucción. El Servei de Gestió d’Espais Naturals de la Direcció General de Medi Natural, a través de las brigadas de los parques naturales de Vaersa, visitaron el área afectada para concretar junto al ayuntamiento las acciones necesarias para poder recuperarla.

Visita a la zona afectada. / Levante-EMV

Las labores de mantenimiento, de limpieza, acondicionamiento y mejora de espacios ya han comenzado, una intervención que está siendo posible gracias a la coordinación y el trabajo en común de las dos administraciones, la local y la autonómica y que redundará en una optimización del cuidado medioambiental de la zona así como de su alto valor ecológico.

Una de las acciones de limpieza más destacada es la que se está llevando a cabo en la acequia del Peu Forquet, que permitirá restablecer la buena gestión del marjal, principalmente la hídrica.

Accesibilidad

Por otro lado, la intervención mejorará también la accesibilidad tanto en la marjal como en el deambular del camí de l’Assagador de Quartell hacia otras partidas, ya que facilitará notablemente el acceso y tránsito de agricultores y propietarios de parcelas así como el desplazamiento de vecinos hacia la playa o usuarios de esta vía, que año tras año, utilizan este camino para llegar a distintas localidades, playas y partidas.

Las labores de limpieza en la acequia del Peu Forquet serán definitivas para aumentar la seguridad de la vía rural. «Esta acción estaba programada desde finales de mayo; las dos administraciones implicadas hemos articulado los mecanismos adecuados para intervenir en la zona, desarrollar el mantenimiento de acequias y la gestión de la marjal», terminaba Alabadí.