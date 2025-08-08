Sagunt muestra su apoyo a más de 150 trabajadores al borde del despido
El ayuntamiento aprueba una declaración institucional que exige a Obeikan el cumplimiento de las indemnizaciones acordadas con los sindicatos
El Ayuntamiento de Sagunt mostró, a través de una declaración institucional, su apoyo a la plantilla de la planta de Obeikan en Canet d'en Berenguer, que avanza en el cierre y el despido de sus 153 trabajadores.
La propuesta aprobada este jueves por pleno exige a la dirección de la fábrica de envases el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el reciente acto de mediación en el Tribunal de Arbitraje Laboral, donde se estableció una indemnización de 25 días por año trabajado, con un límite de 18 mensualidades.
Desenlace justo
La decisión de Obeikan afecta de lleno a Sagunt, donde reside una parte significativa del personal de la planta, y de ahí que el consistorio haya dado su respaldo a un "desenlace justo y con las mejores condiciones posibles".
La declaración institucional enfatiza que la situación no es responsabilidad de la plantilla, que ha demostrado "compromiso y profesionalidad", y considera inaceptable que la única salida planteada por la empresa sea el cese de la actividad productiva, que atribuye a una "gestión deficiente".
Inversiones
Además de exigir el cumplimiento del acuerdo, que ya fue ratificado por la asamblea de trabajadores, el Ayuntamiento de Sagunt también insta a la Generalitat y al Gobierno de España a acelerar las inversiones en infraestructuras de transporte de mercancías y personas, con el objetivo de "incrementar el atractivo del suelo industrial en la comarca e implementar proyectos estratégicos coordinados entre los diferentes niveles de la administración, todo ello dirigido a proteger y fortalecer el tejido industrial y el mercado de trabajo del Camp de Morvedre".
