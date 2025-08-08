Sagunt muestra su apoyo a más de 150 trabajadores al borde del despido

El Ayuntamiento de Sagunt mostró, a través de una declaración institucional, su apoyo a la plantilla de la planta de Obeikan en Canet d'en Berenguer, que avanza en el cierre y el despido de sus 153 trabajadores.

Votación en el pleno de este jueves. / Ayuntamiento de Sagunt

La propuesta aprobada este jueves por pleno exige a la dirección de la fábrica de envases el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el reciente acto de mediación en el Tribunal de Arbitraje Laboral, donde se estableció una indemnización de 25 días por año trabajado, con un límite de 18 mensualidades.

Desenlace justo

La decisión de Obeikan afecta de lleno a Sagunt, donde reside una parte significativa del personal de la planta, y de ahí que el consistorio haya dado su respaldo a un "desenlace justo y con las mejores condiciones posibles".

La declaración institucional enfatiza que la situación no es responsabilidad de la plantilla, que ha demostrado "compromiso y profesionalidad", y considera inaceptable que la única salida planteada por la empresa sea el cese de la actividad productiva, que atribuye a una "gestión deficiente".

Inversiones

Además de exigir el cumplimiento del acuerdo, que ya fue ratificado por la asamblea de trabajadores, el Ayuntamiento de Sagunt también insta a la Generalitat y al Gobierno de España a acelerar las inversiones en infraestructuras de transporte de mercancías y personas, con el objetivo de "incrementar el atractivo del suelo industrial en la comarca e implementar proyectos estratégicos coordinados entre los diferentes niveles de la administración, todo ello dirigido a proteger y fortalecer el tejido industrial y el mercado de trabajo del Camp de Morvedre".