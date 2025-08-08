Una escuela de Sagunt se corona como la mejor de la Comunitat Valenciana

La escuela del CT Huracán Puerto Sagunto-Gilet está de enhorabuena, tras su nombramiento como mejor escuela de triatlón de la temporada 2024-2025 en la Comunitat Valenciana. Según el ranking del programa Escola de Qualitat, publicado recientemente por la federación autonómica, la cantera comarcal alcanzó los 124 puntos, 18 más que la segunda.

Esta clasificación tiene en cuenta parámetros relacionados con las personas que conforman y dan sentido a la escuela, el número de licencias, el porcentaje de chicos y chicas para comprobar la igualdad dentro de cada club, la cantidad de entrenadores o el ratio entre número de atletas y de técnicos.

Otros puntos que se valoran son la planificación, según el proyecto deportivo desarrollado, el programa de entrenamientos, las acciones para la promoción del triatlón, así como la organización, participación y audiencia en pruebas escolares o programas federativos, según apuntan desde el CT Huracán.

Tercer oro en cuatro años

La escuela comarcal consiguió la máxima puntuación en la mayoría de los 13 aspectos analizados, entre los que destacan las licencias (257), la participación en los Jocs Esportius, la promoción de este deporte, la nómina de entrenadores y la organización de tres pruebas. El CT Huracán recibe de esta forma su tercera condecoración en cuatro años de historia.

"Conseguir de nuevo la medalla de oro, pero está vez como la mejor escuela del programa Escola de Qualitat es un éxito, fruto a todo el trabajo. Como siempre decimos, este premio es un aval para los padres que nos confían la educación deportiva de sus hijas e hijos. Cerramos una temporada espectacular con récord de licencias, presentes con seis sedes en la comarca y organizando tres pruebas", destaca el director de la escuela, Toni Mateos.

Además de la cantidad, el club hace énfasis en la calidad, "con 35 podios en las más de 20 competiciones disputadas, con un campeón provincial -el alevín, Eric Ruescas-, un top 4 en la fase autonómica de duatlón, Mar Mateos, y un subcampeonato provincial de atletismo en cross por equipos, éxitos que demuestran que vamos por el buen camino".

Con el foco puesto en repetir la próxima temporada, la escuela del CT Huracán ha arrancado con las nuevas inscripciones del curso 25-26, con más de 130 altas confirmadas, a falta de arrancar el programa de deporte escolar en Sagunt, y las extraescolares en sus sedes de Gilet, Petrés, Albalat dels Tarongers, Estivella y Algímia d'Alfara. Las inscripciones se mantienen abiertas a través de la web www.escuelatriatlonhuracan.es.