Nuevo impulso para acabar una urbanización en el Port de Sagunt
El gobierno local adjudica las obras de Ferroland a una nueva agrupación, que gestionará la finalización de las obras proyectadas en 2007
Aunque el debate plenario de este jueves en Sagunt estuvo centrado en las modificaciones urbanísticas que ampliarán la edificabilidad de varios ámbitos urbanos, el acuerdo adoptado se limitó a dar luz verde a que una nueva agrupación de interés urbanístico (AIU) acabe de urbanizar las unidades de actuación 6 y 7, en el conocido como barrio de Ferroland del Port de Sagunt.
Este colectivo, constituido hace unos meses con la propiedad de la mayoría de los terrenos afectados, solicitó a finales de abril la adjudicación de la condición de agente urbanizador, en la modalidad de gestión, para finalizar las obras de urbanización en un plazo de cinco años, prorrogable a 10. Esta petición venía acompañada de un borrador del programa de trabajos, con el detalle de todos los pasos previstos hasta concluir unas obras planificadas en 2007.
Actualización del proyecto
El expediente precisa la necesidad de que se actualice el proyecto para contemplar cuestiones legales que se han modificado a lo largo de estos años, como la parte eléctrica, o incluir la demolición de algunas infraestructuras para la apertura de un vial.
Según las estimaciones todavía por concretar, las obras pendientes de ejecutar respecto al programa original ascienden a 1,3 millones de euros, aunque los propios técnicos municipales precisan que "este número solamente es orientativo" para establecer la cuantía de la garantía que debe constituir la AIU, que asciende al 5 %, menos de 67.000 euros.
Una decena de consideraciones
Este informe de Planeamiento Urbanístico hace más de una decena de consideraciones a la propuesta del agente urbanizador, aunque da el visto bueno, que el pleno del Ayuntamiento de Sagunt apoyó con los votos favorables del gobierno local (PSPV y EU-Podem), en contra de PP, IP y Vox, mientras que Compromís se abstuvo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Canet ordena el cierre de los ‘food trucks’ del puerto
- Susto en el Port de Sagunt tras la caída de un árbol de grandes dimensiones
- Impresionante susto a un embolador en el Port de Sagunt
- Dos impresionantes cogidas dejan un herido grave en el Port de Sagunt
- Multitudinario inicio de las fiestas del Port de Sagunt
- Un informe estima que las fotovoltaicas de VW elevarán un 18% el riesgo de inundación en Canet y Almardà
- El alcalde de Estivella insta a Medio Ambiente a 'actuar ya' para poner fin a la 'barbaridad' en la ermita
- Polémica del Garbí: La conselleria ofrece apoyo a Estivella y el alcalde insiste en pedirle que 'actúe ya