Nuevo impulso para acabar una urbanización en el Port de Sagunt

Aunque el debate plenario de este jueves en Sagunt estuvo centrado en las modificaciones urbanísticas que ampliarán la edificabilidad de varios ámbitos urbanos, el acuerdo adoptado se limitó a dar luz verde a que una nueva agrupación de interés urbanístico (AIU) acabe de urbanizar las unidades de actuación 6 y 7, en el conocido como barrio de Ferroland del Port de Sagunt.

Un momento del pleno de este jueves en Sagunt. / M.M.C.

Este colectivo, constituido hace unos meses con la propiedad de la mayoría de los terrenos afectados, solicitó a finales de abril la adjudicación de la condición de agente urbanizador, en la modalidad de gestión, para finalizar las obras de urbanización en un plazo de cinco años, prorrogable a 10. Esta petición venía acompañada de un borrador del programa de trabajos, con el detalle de todos los pasos previstos hasta concluir unas obras planificadas en 2007.

Actualización del proyecto

El expediente precisa la necesidad de que se actualice el proyecto para contemplar cuestiones legales que se han modificado a lo largo de estos años, como la parte eléctrica, o incluir la demolición de algunas infraestructuras para la apertura de un vial.

Según las estimaciones todavía por concretar, las obras pendientes de ejecutar respecto al programa original ascienden a 1,3 millones de euros, aunque los propios técnicos municipales precisan que "este número solamente es orientativo" para establecer la cuantía de la garantía que debe constituir la AIU, que asciende al 5 %, menos de 67.000 euros.

Una decena de consideraciones

Este informe de Planeamiento Urbanístico hace más de una decena de consideraciones a la propuesta del agente urbanizador, aunque da el visto bueno, que el pleno del Ayuntamiento de Sagunt apoyó con los votos favorables del gobierno local (PSPV y EU-Podem), en contra de PP, IP y Vox, mientras que Compromís se abstuvo.