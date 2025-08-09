Benifairó deja de percibir una ayuda para prevenir incendios

Benifairó de les Valls ha quedado fuera del "Emerge", programa de subvenciones destinadas a la contratación de personas desempleadas por corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, para la realización de acciones previstas en planes o procedimientos de emergencias en el ámbito forestal.

El consistorio dejará de percibir 66.000 euros, que llevaba recibiendo en los últimos tres años para la prevención de incendios. Una resolución que ha levantado las críticas del alcalde de la localidad, Toni Sanfrancisco, quien ponía este programa dentro del saco de "los recortes que venimos padeciendo a manos de la Generalitat Valenciana". "Desde Benifairó calculamos que hemos dejado de percibir en estos dos años, cerca de 130.000 euros, que para nosotros es mucho. Primero se nos quitó el Empuju y ahora el Emerge, y no será el último, aunque esperemos que no", afirmaba el alcalde enojado por la resolución.

Resolución

Una negativa que llegaba esta semana después de que el consistorio presentara alegaciones al listado provisional de municipios seleccionados, entre los que no estaban, al considerar que los requisitos solicitados para este año eran excesivos y "demasiado exigentes". "Entendemos que con los recursos públicos hay que ser más que responsable, pero escatimar en la prevención de incendios no se puede, tal y como estamos viendo todos los días con noticias sobre fuegos que arrasan miles de hectáreas de monte. Se dice que los incendios se apagan en invierno con acciones de limpieza y prevención y nos están privando de esto", insistía Sanfrancisco.

Consecuencias

Precisamente, los 66.000 euros que va a dejar de percibir Benifairó de les Valls, por no "cumplir con los requisitos exigidos por el Servicio Valenciano de Empleo, Labora, "iban destinados a mantenimiento de la Montaña de la Rodana, así como a la limpieza de barrancos y la zona colindante a la Guardería, acciones que se contemplan en nuestro plan de prevención de incendios forestales", decía el primer edil.

Pero además, la ausencia del programa Emerge "impedirá la contatación de unas seis personas paradas de más de 45 años, que tendrían un puesto de trabajo y unos ingresos durante casi siete meses, de octubre hasta abril y que ahora no va a ser así, otro recorte social", terminaba el alcalde.