La fiesta alternativa del Port de Sagunt no falla

El germen plantado desde hace unos años para ofrecer en el Port de Sagunt un modesto programa de fiestas populares alternativas producirá en los próximos días un nuevo fruto de la mano de la Asociación Vecinal la Victoria.

Con la vista puesta en la "masacre" que Israel, "con el beneplácito de los gobiernos aliados con el exterminio", está llevando a cabo en Palestina, el objetivo de esta jornada, prevista para el 14 de agosto, es "invitar a la ciudadanía a que descubra que es posible divertirse sin hacerlo a costa de animales indefensos o el descanso de las personas, con actividades ajustadas a las normas y valores cívicos y éticos", según destacan desde la entidad vecinal presidida por Pilar Montolio.

Ciclismo y Gaza

Cartel anunciador de la jornada. / Levante-EMV

A las 10 horas será la primera cita con un paseo en bicicleta de cerca de 7 kilómetros. Ya para la tarde en la plaza de la Independencia, a las 19 horas tendrá lugar un taller de pintura sobre asfalto con Alba García. A las 19.30 horas será el turno de la charla Gaza: una historia de ocupación y resistencia, que se encargará de impartir Ahmed Amdan desde la asociación Voces X Palestina.

Concierto

El pregón de las 20 horas dará paso a la entrega del premio Victoria, la cena popular de sobaquillo y el colofón final con el concierto a partir de las 23 horas de Tensión no resuelta.