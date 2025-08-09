El Festival de Bandes de Música serà el preludi al pregó de les festes a Faura
Fins al 21 d’agost, el municipi acollirà diverses activitats per a tots els públics, malgrat no comptar, per primera vegada en dècades, amb Comissió de Festes
Teresa Giménez
Faura es prepara per a viure amb intensitat les Festes d’Agost 2025, que tindran lloc fins al 21 d’agost i que, tot i les dificultats organitzatives d’enguany, mantindran viu l’esperit d’unes celebracions profundament arrelades al poble. Enguany, per primera vegada en dècades, les festes no han comptat amb una comissió organitzadora, però l’ajuntament ha assumit amb responsabilitat i determinació el repte de garantir la seua continuïtat.
L’alcaldessa de Faura, Consol Duran, subratlla «l’enorme esforç col·lectiu que ha suposat assumir l’organització íntegra d’unes festes tan emblemàtiques sense una comissió» i destaca que el consistori ha treballat per oferir «una programació a l’altura de les expectatives dels nostres veïns i veïnes, així com de les persones que ens visiten cada any —i afegeix—. Les festes majors són identitat, arrels, memòria col·lectiva i il·lusió compartida, i no podíem permetre que es perderen».
El programa inclou activitats per a totes les edats i gustos: des de la Nit dels Fanalets amb espectacle de foc, la música de la banda Societat Joventut Musical Faura i els tradicionals bous, fins a la tradicional Baixà, la Pujà i la resta d’actes religiosos. Les nits comptaran amb orquestres i diverses propostes culturals. D’altra banda, la pilota valenciana també tindrà el seu protagonisme amb l’habitual Trofeu Festes d’Agost del Club de Pilota Faura d’aficionats i aficionades. A més, com a novetat, el municipi acollirà el 13 d’agost la segona semifinal de la primera edició de l’Open de Galotxa del Trofeu Diputació de València.
Per mostrar l’orgull faurer, l’Ajuntament de Faura ha posat a la venda una samarreta oficial dissenyada especialment per a l’edició de 2025, amb un logotip exclusiu que combina identitat local i estil festiu. A més, les persones interessades podran adquirir el pack complet de festes que inclou, a més de la samarreta, un got reutilitzable amb el missatge ‘Faura en positiu. Per unes festes lliures d’agressions sexuals’ i una cinta portagots per penjar-lo al coll. Una iniciativa que aposta per unes festes alegres, igualitàries, segures, sostenibles i amb valors. Un gest responsable que combina respecte pel medi ambient i solidaritat, ja que tot el recaptat es destinarà a la Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC).
El programa començà ahir, 8 d’agost, amb una passejada nocturna pel terme, organitzada pel Centre Excursionista La Vall de Segó. Demà, 10 d’agost, la jornada s’obrirà amb una masterclass de zumba a l’auditori de La Canaleta per continuar, ja de vesprada, amb el berenar-sopar per a la gent gran, amenitzat amb animació musical per fer la vetllada més alegre i participativa.
El dilluns, 11 d’agost, serà el dia dels més menuts i menudes. Al matí, xiquets i xiquetes tindran l’entreteniment assegurat amb una ludoteca inspirada en les espantacriatures valencianes. Ja de nit, la màgia de la tradicional ‘Nit dels Fanalets’ omplirà els carrers de llum i il·lusió, acompanyada per l’animació de Baraka Circ. En acabar, l’espectacle ‘Percufoc’ posarà el punt final a la jornada amb foc, acrobàcies i percussió en directe, oferint una nit plena d’emocions.
El dimarts, 12 d’agost, el parc de la Canaleta serà l’escenari del multitudinari sopar popular de pa i porta, una cita tradicional que aplega a veïns i veïnes i visitants en un ambient festiu i de convivència. La nit continuarà amb l’espectacle ‘Nit de Riures’ protagonitzat per Maria Zamora i les drag queens Ferrxn i Pam Demia, que oferiran una vetllada plena d’humor i varietat.
La música prendrà els carrers de Faura durant la nit del dimecres, 13 d’agost, amb el Festival de Bandes de Música, que comptarà amb la participació de la Societat Joventut Musical de Faura, la Joventut Musical de Quart de les Valls i la Unió Musical de Quartell. Enguany, s’obsequiarà a les bandes participants amb un detall elaborat artesanalment pel centre ocupacional Socoltie, aportant un valor afegit d’inclusió i compromís social al festival. L’acte inclourà el pregó de festes i l’entrega de tenalles als joves que compleixen 16 anys.
L’inici oficial de les festes tindrà lloc el dijous, 14 d’agost, amb el senyal de festa i el volteig de campanes, que anirà acompanyat d’una batucada que recorrerà els carrers del poble. De vesprada, la festa continuarà amb un tardeo organitzat per la Penya Sant Roc. Eixe mateix dia hi hauran diverses activitats per a les persones aficionades als bous al carrer. A les 19 hores, començarà el bou per baix amb un exemplar de la ramaderia Arcadio Albarrán i, ja de nit, tindrà lloc el bou embolat. El dia acabarà amb el ball de l’orquestra Matrix Band.
El divendres, 15 d’agost, Dia de la Mare de Déu d’Agost, començarà amb un passacarrer de la Societat Joventut Musical de Faura que finalitzarà a les portes de l’església per a donar pas a la missa major, que estarà cantada per la Coral Polifònica de Benicalaf Les Valls. De vesprada, tindrà lloc la processó pels carrers de costum. La nit continuarà a les 00 hores, amb el xupinàs, carretons infantils i música de xaranga i finalitzarà amb ball a càrrec de l’orquestra Mito.
L’endemà, dues tradicions molt destacades de les festes compartiran programa: la Baixà i la Penya Sant Roc. La missa en honor al sant i la seua pujada a l’ermita donaran inicia al dissabte, 16 d’agost. A la vesprada, l’exhibició de bous amb exemplars de les ramaderies Domínguez Camacho i El Parralejo prendrà els carrers.
Ja de nit, Faura viurà un dels actes més sentits i simbòlics de les seues festes: la Baixà de Santa Bàrbara. Aquesta tradició, profundament arrelada, reuneix cada any centenars de veïns i veïnes en un emotiu recorregut des de l’ermita fins a l’església, un acte que conjuga música, devoció, pólvora, sentiment i danses, reflectint la riquesa cultural i l’esperit comunitari del poble. L’obertura de la comitiva anirà a càrrec de l’Escola de Danses de Faura i de totes aquelles persones i membres d’altres grups de dansa que volen participar. Els seguiran els Heralds i Clarins de la Vall d’Albaida, Guillermo Camarelles i la colla de dolçainers i tabaleters de Faura. L’acte culminarà amb l’acompanyament musical de la Societat Joventut Musical de Faura, posant el fermall d’or a una vetlada carregada de devoció i identitat local. La nit es tancarà amb bou embolat i la música de la Nit de remember.
El diumenge, 17 d’agost, Dia de Santa Bàrbara, les danses tradicionals seran les grans protagonistes. A la vesprada, les danses acompanyaran la solemne processó. Ja de nit, la festa es traslladarà a l’auditori de La Canaleta, on tindrà lloc l’espectacle de danses ‘La Pasqua’, a càrrec del prestigiós Grup Alimara, una actuació que oferirà un viatge per les tradicions i les festes valencianes, amb una posada en escena vibrant i emotiva. Com a preludi a l’espectacle, els i les assistents podran gaudir d’un gran castell de focs artificials a càrrec de la Pirotècnia Lluch, que il·luminarà el cel en una explosió de llum i color.
El dilluns, 18 d’agost, serà el Dia de la Pujà. A les 10 hores es traslladarà la imatge de Santa Bàrbara a l’ermita i, en acabar, es realitzarà el tradicional repartiment de l’embotit per a totes aquelles persones que s’hagen inscrit prèviament. En els darrers anys, esta cita ha anat guanyant participació i ambient, convertint-se en un dels moments de germanor i comboi més especial de les festes, on famílies i amics es reuneixen per compartir taula, rialles i tradició. La jornada continuarà de vesprada amb els bous pel raval, de la ramaderia Peñas Blancas i de la ramaderia Javier Gallego García. La nit acabarà amb bous embolats.
El dimarts, 19 d’agost, Faura viurà el Dia de les Quintes, una jornada dedicada als quintos i quintes, que s’ha consolidat com un dels dies amb més ambient i participació. La festa començarà de bon matí amb una despertà a càrrec dels Quintos 2025. La diversió continuarà de vesprada amb l’actuació de l’orquestra La Tribu, seguida de més festa organitzada pels mateixos quintos.
El dimecres, 20 d’agost, la diversió per a tota la família està assegurada amb un Aquashow, que tindrà lloc al parc de La Canaleta. Un espectacle refrescant ple de música, aigua, escuma, globus, confeti i molta diversió, pensat per a grans i menuts, que convertirà el parc en una autèntica festa d’estiu i que donarà pas al tradicional concurs de paelles. A la vesprada, serà el torn de les vaques i bou per la ronda, de la ramaderia Laura Parejo. De nit, els protagonistes seran els bous embolats de la ramaderia Gregorio de Jesús.
El dijous, 21 d’agost, es posarà el punt final a les festes amb una jornada plena de diversió. El matí començarà amb un parc aquàtic a la piscina municipal, ideal per a refrescar-se i gaudir en família. Ja de vesprada, la tradicional cavalcada de disfresses omplirà de color, humor i creativitat els carrers del poble, acompanyada per la xaranga de la Societat Joventut Musical de Faura, en un dels actes més festius i participatius. Hi haurà tres premis a les millors comparses (100, 75 i 50 euros) i tres a les millors carrosses (250, 200 i 150 euros). En acabar, es dispararan focs d’artifici i, a les 00.30 hores, actuarà l’orquestra Óxido, que posarà el punt final a les Festes d’Agost 2025.
- Canet ordena el cierre de los ‘food trucks’ del puerto
- Susto en el Port de Sagunt tras la caída de un árbol de grandes dimensiones
- Impresionante susto a un embolador en el Port de Sagunt
- Dos impresionantes cogidas dejan un herido grave en el Port de Sagunt
- Multitudinario inicio de las fiestas del Port de Sagunt
- Un informe estima que las fotovoltaicas de VW elevarán un 18% el riesgo de inundación en Canet y Almardà
- El alcalde de Estivella insta a Medio Ambiente a 'actuar ya' para poner fin a la 'barbaridad' en la ermita
- Polémica del Garbí: La conselleria ofrece apoyo a Estivella y el alcalde insiste en pedirle que 'actúe ya