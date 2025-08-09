Multas de hasta 600 euros en Estivella por incumplir la ordenanza de fiestas

El Ayuntamiento de Estivella ha aprobado una nueva ordenanza reguladora de las actividades y horarios de las fiestas tradicionales del municipio. El pleno dio luz verde a este texto, que entrará en vigor en estas fechas. El documento reconoce el "notable auge a lo largo de los años" de estas celebraciones, que cuentan con una "masiva afluencia de personas" que hace conveniente "una normativa que sirva para canalizarlas y regularlas".

Entre las actividades amparadas por esta ordenanza se encuentran la tarde de Reyes (5 de enero); Sant Blai (3 de febrero); la Mare de Déu dels Desemparats (domingo anterior al 15 de agosto); la Mare de Déu d'Agost (15 de agosto); Sant Roc (16 de agosto); la Santa Creu del Garbí (domingo siguiente a Sant Roc); Sant Josep (lunes siguiente a la Santa Creu); el 9 d'Octubre; así como las fiestas patronales en su conjunto entre el 12 y el 22 de agosto.

Daniel Tortajada

Uno de los aspectos más destacados de esta normativa es el régimen disciplinario, que contempla infracciones leves, castigadas con hasta 200 euros de multa; graves, que podrán alcanzar sanciones de 400 euros y el cierre y precinto de los locales de las peñas; y muy graves, con un máximo de 600 euros.

Infracciones

Entre las actuaciones penalizadas se encuentran no tener autorización de ocupación pública; la falta de limpieza del espacio público a la conclusión de las actividades festivas; el incumplimiento de los horarios previstos o de las condiciones de la autorización; la transmisión al exterior de niveles sonoros superiores a los permitidos; el almacenamiento de materiales inflamables y artículos de pirotécnica; así como las alteraciones que perturben el normal desarrollo de los actos festivos y produzcan situaciones de riesgo para los participantes.

La ordenanza también precisa que las celebraciones municipales se realizarán en colaboración entre el ayuntamiento y la comisión de fiestas, que podrán pedir ayudas a asociaciones, instituciones y entidades públicas y privadas. También exige garantías para que haya actividades para la población infantil, juvenil y mayor, además de que se extienden tanto al núcleo urbano como a diferentes urbanizaciones y diseminados.

Ruido y horarios

Además de fomentar el valenciano en la programación de los espectáculos, la ordenanza contempla entre las limitaciones de los niveles sonoros un máximo de "80 decibelios ponderados (dBA), medidos a una distancia de cinco metros, de manera que a las fachadas no les pueda llegar más de 65 dBA. A partir de las 3 horas -prosigue el texto normativo- habrá que reducirlo hasta los 45 dBA". En cualquier caso, la concreción de esta cuestión y también de los horarios se establece con carácter general, ya que, anualmente, será el bando de fiestas el que fijará los límites.

Semana taurina

Del texto aprobado llama la atención el artículo 21 que regula la semana del bous al carrer. Y es que la redacción recoge textualmente que "se respetará la integridad física de los toros y de las vacas, y no serán toreados ni maltratados". El alcalde, Francesc Mateu, aclara que esta penúltima referencia se refiere a la prohibición de "lidiar" al ganado al estilo de una plaza de toros.