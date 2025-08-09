La pujanza inmobiliaria e industrial de Sagunt financiará varias inversiones

La primera venta millonaria en años de un solar municipal permite al Ayuntamiento de Sagunt disponer de 1,4 millones de euros para cubrir unas previsiones que a lo largo de este año confían en invertir casi 3,7 millones de euros a través de la enajenación de bienes.

Como ya informó Levante-EMV, esta operación se cerró con Siderúrgicos de Levante (Bamesa), que adquirió una parcela industrial en el polígono Eucolsa, colindante con sus actuales instalaciones. Esta operación permitirá avanzar en sus planes de ampliación a esta empresa instalada en el capital comarcal desde finales de 1988. A mediados de junio se firmó el contrato de compraventa de estos poco más de 13.000 metros cuadrados y a finales de ese mes ya estaban ingresados los casi 1,7 millones de euros, al sumarle el impuesto sobre el valor añadido (IVA).

Terrenos vendidos por el Ayuntamiento de Sagunt a Bamesa. / Daniel Tortajada

En este tiempo, el gobierno local ha establecido las prioridades para aprovechar al máximo este dinero, dentro de las previsiones contempladas en su presupuesto y teniendo en cuenta "el estado de la actual ejecución presupuestaria". Tras este análisis, el reparto ha quedado con 500.000 euros tanto para Deportes como para Mantenimiento, 300.000 euros para Medio Ambiente y los 100.000 euros restantes para Turismo.

Casa dels Berenguer

En este último caso, la inyección permitirá pagar una factura relacionada con la Casa dels Berenguer, según informan fuentes municipales, mientras que otro beneficiario de la pujanza inmobiliaria e industrial de la capital del Camp de Morvedre será la renovación de las papeleras por 300.000 euros.

Las cuantías más significativas de medio millón de euros para cada caso se reservan para crear una bolsa de reparación de infraestructuras, que, "en principio, se irá consumiendo según las necesidades y no se gastará en su totalidad", y para dar respuesta a las reivindicaciones de dos clubes de fútbol que se quejan del mal estado de las instalaciones municipales en la que desempeñan sus actividades, por las que a partir de la próxima temporada tendrán que pagar un alquiler.

San Francisco de Borja y Xulla-Vicent Graullera

Se trata, según desveló el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, a preguntas del portavoz de Iniciativa Porteña, Eduardo Márquez, de la instalación de césped artificial en los campos de San Francisco de Borja y Xulla-Vicent Graullera.

En el primer caso, el CF Mare Nostrum lleva años reclamando de forma activa que se dote al estadio de esta mejora, al ser desde hace tiempo el último complejo futbolístico que no está dotado con superficie sintética. Por lo que respecta al FB Sagunto, la inversión servirá para renovar el césped del campo principal, según confirma el edil de Deportes, Javier Timón, en palabras a este rotativo.

Con la mitad del año todavía por delante, la operación inmobiliaria con Bamesa ya convierte 2025 para el ayuntamiento en el mejor ejercicio en venta de solares desde 2008, cuando superó los 7,5 millones de euros. Ya en 2024 se empezó a notar un cambio de tendencia, al recaudarse por esta vía casi 950.000 euros, por los 480.000 euros ingresados entre 2016 y 2023.

Patrimonio municipal del suelo

La particularidad del pasado año es que las dos parcelas vendidas estaban catalogadas como patrimonio municipal del suelo, así que, como explica el concejal de Hacienda, Toni Iborra, "la ley te obliga a que ese dinero vaya a una inversión con fines sociales, así que la reservamos para la rehabilitación del barrio de Baladre. En el caso de la operación con Bamesa, el destino era más libre".