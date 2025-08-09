Sagunt busca fórmulas para vigilar de cerca los vertederos ilegales

Sagunt tiene un serio problema con los vertederos ilegales. La doble bonificación por depositar la mayoría de residuos en los ecoparques no evita que los comportamientos incívicos vayan a más, así que los vecinos de los entornos más afectados reclaman al ayuntamiento la adopción de medidas más drásticas, después de que la brigada de la SAG dedicada en exclusiva a limpiar estas escombreras y la amenaza de multas de hasta 1,8 millones de euros no hayan servido ni siquiera para estabilizar la situación.

Los más activos en sus reivindicaciones son los residentes en el Camí de Sant Roc, que conecta con el Camí Vell de Terol y no tiene salida en el otro extremo. Dos vecinas llevaron sus protestas al pleno de esta semana para relatar los riesgos del vertedero, que "desde hace dos años ha ido a peor y ya no se puede ni pasear por la zona. Nunca había visto algo así en los 50 años que llevo viviendo allí". También se refirieron a un caso de esta misma semana, cuando sus movilizaciones provocaron una visita de la Guardia Rural. "En una hora que los agentes estuvieron allí podrían haber denunciado a tres personas que se presentaron con la intención de deshacerse de su basura".

Riesgo de incendio

Además de alertar especialmente del riesgo de incendio, la denuncia pone el acento en la "insalubridad" que presenta la zona, ya que los restos de comida atraen a jabalíes, ratas, zorros e insectos. "Hay gente que entra con los remolques y los descargan enteros. Lo último que han dejado es un parachoques".

Sin mejoras después de trasladar la situación al ayuntamiento en innumerables ocasiones, estas vecinas lamentaron también que "tenemos que hacer de guardias y nos jugamos el tipo". Entre las soluciones planteadas, los residentes insisten en la necesidad de acotar la zona de alguna forma, para evitar también que durante el curso se convierta en aparcamiento de un centro escolar cercano, e instalar cámaras de seguridad, que se mostraron dispuestas a pagar.

Grabación de imágenes

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, dio respuesta a este último punto, al señalar que "la Delegación de Gobierno, por una cuestión legal, no autoriza la grabación de imágenes con el fin general de vigilar los comportamientos ciudadanos. Solo deja si se quiere establecer algún tipo de control de tráfico". Así, el socialista apuntó que "se puede mirar si hay algún cruce cercano que cumpla esta premisa" y para averiguarlo se comprometió a visitar la zona en los próximos días.

Votación durante la sesión en la que las vecinas de Sant Roc presentaron sus quejas. / Ayuntamiento de Sagunt

Las vecinas replicaron rápidamente que efectivamente existe una curva peligrosa en la zona que podría justificar las cámaras, aunque, más allá de la solución que se adopte, pidieron, "que se haga de forma inmediata. El hedor es imposible y esperamos que se tomen en serio este problema", apelaron a todos los concejales.

Mejoras pendientes

Pero más allá de la cuestión "más urgente" con los vertidos ilegales, el vecindario del Camí de Sant Roc reivindicó otra serie de mejoras en la zona, ya que "entendemos que estamos en terreno rural, pero pagamos nuestros impuestos y queremos tener unos servicios acordes". Entre estas necesidades destacaron la iluminación, los accesos, la cartelería y especialmente la limpieza de bosques y caminos, ya que "está todo lleno de maleza y en los cinco años que resido allí no se ha hecho nada", lamentó una de las vecinas.