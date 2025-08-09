Sagunt sensibilizará contra los delitos de odio tras las pintadas en la mezquita del Port

Las pintadas xenófobas realizadas hace un mes en la mezquita del Port de Sagunt y las actitudes racistas que se vienen produciendo en diversos puntos de la geografía española, con incluso "cacerías a inmigrantes en Torre Pacheco" (Murcia) han sido condenadas por el pleno del Ayuntamiento de Sagunt tras una moción presentada por Esquerra Unida-Unides Podem, que salió adelante con los votos a favor de todas las formaciones excepto Vox, que votó en contra.

El consistorio condena el acto vandálico registrado en el Port y "traslada todo su apoyo y solidaridad a la población migrante que forma parte de la comunidad del municipio". Además, considera que esto "demuestra que el odio racial también amenaza nuestra convivencia local", dice en el texto defendido por el portavoz de EU-UP, Roberto Rovira.

En él no olvidan los hechos ocurridos recientemente en Torre Pacheco, tras la brutal agresión sufrida por un vecino mayor de la localidad, a quien el consistorio transmite su solidaridad y desea su plena recuperación. En este sentido, el ayuntamiento rechaza también “con toda firmeza la campaña de criminalización colectiva desatada contra la comunidad marroquí en particular —y migrante en general— residente en la localidad, que lleva años formando parte activa del tejido social de Torre Pacheco”.

Con este posicionamiento se condenan también, especialmente, los llamamientos a la violencia, a la “cacería de inmigrantes”, realizados en las redes por grupos de extrema derecha perfectamente identificables. Además, se adhiere al comunicado suscrito por más de 1.300 entidades sociales bajo el título Ni violencia racista ni criminalización colectiva .

“La violencia racista debe ser condenada y castigada con todas las garantías del Estado de Derecho. No puede haber lugar para la impunidad, independientemente del origen y nacionalidad de quien la ejerza”, continúa, además de considerar que “los acontecimientos de Torre Pacheco no constituyen un hecho aislado, sino que forman parte de una escalada preocupante de discursos y actos xenófobos", entre los que alude a las pintadas a la mezquita de Port.

El texto señala que “esta grave situación no puede entenderse sin reconocer el papel que han desempeñado los discursos de odio promovidos por la ultraderecha. Sus campañas de desprestigio y confrontación han generado un clima de tensión y división social que pone en riesgo la convivencia pacífica y el respeto entre vecinos”; unas palabras que fueron rebatidas sin éxito por el portavoz de Vox, Alejandro Vila, durante un debate en el que también intervino el alcalde, Darío Moreno.

“No podemos permitir que se normalicen linchamientos mediáticos, ‘cacerías’ callejeras, discursos de odio ni la creación de enemigos imaginarios para tapar la nefasta gestión de las instituciones. El odio mata. Y también lo hace el silencio de quienes deberían frenarlo”, concluye la proposición.

Enmienda

La moción también incorporó una enmienda de adición a propuesta de Compromís per Sagunt, que fue aceptada, en la que se añadían varios puntos más. En primer lugar, se instará al Consell de la Generalitat Valenciana a reforzar las políticas públicas de convivencia, prevención del racismo, la LGTBIfobia, el antivalencianismo y otras formas de odio, así como el apoyo a los municipios en la detección y actuación ante casos de agresiones motivadas por el odio.

También se pedirá al Gobierno de España que implemente "una estrategia estatal de lucha contra los delitos de odio, con medidas de sensibilización, apoyo a las víctimas, formación específica para policías y cuerpos judiciales y monitorización activa de discursos de odio en redes sociales y medios de comunicación".

Por último, el ayuntamiento se compromete a "impulsar acciones de sensibilización y convivencia intercultural, así como protocolos de prevención, detección y respuesta ante discursos de odio, formando también al personal técnico y policial municipal en la materia".