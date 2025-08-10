La polémica en el Garbí obliga a desempolvar la historia del lugar

La polémica por la propiedad de la ermita del Garbí desatada en Estivella ha llevado a revisar numerosa documentación para intentar aclarar cómo el empresario local y edil de Vox, José Ramón Mateu, justifica el haber cambiado varias veces el candado de un templo que asegura haber comprado, pese a que el ayuntamiento lo tiene registrado a su nombre y ya tiene en marcha un procedimiento para recuperarlo.

Todo esto se explica por hechos sucedidos hace incluso más de un siglo en esta zona enclavada en pleno parque natural de la sierra Calderona y regida por unas estrictas normas para proteger su biodiversidad. Son datos que ahora el cronista oficial, Lluís Mesa, y el gobierno local han desempolvado a toda prisa, al ver con asombro y malestar cómo el hostelero salpica sus argumentos "con referencias históricas tergiversadas e imprecisas", asegura el estudioso. Esto lo ha comprobado tanto en folletos repartidos por el veterano empresario, explicando sus planes de hacer una cruz de 40 metros iluminada por la noche y reconstruir una antigua fonda, como en sus declaraciones a medios de comunicación de todo el país que se han hecho eco de la noticia adelantada por Levante-EMV.

Matrimonio que llegó a regentar la fonda. / Levante-EMV

La clave que explica las diferentes versiones está, en parte, en la fonda que se autorizó hace décadas junto a la ermita, pues el hostelero asegura haber comprado el templo y el mirador anexo a los herederos de quienes gestionaban aquel establecimiento, mientras el consistorio insiste en que esa ermita es municipal, como indica el Registro de la Propiedad.

La documentación oficial más antigua del Archivo Municipal explica que ese establecimiento fue autorizado por el ayuntamiento "anexo a la ermita" después de que esta quedara vacía en 1887, cuando vecinos de la población "bajaron la Santa Cruz del Garbí a la iglesia parroquial", con motivo del primer centenario de su colocación en la montaña. Así lo detalla a este diario el cronista oficial, por mucho que el empresario haya llegado a decir que ese madero se destrozó, que ese establecimiento incluía el templo y que la publicidad que ha realizado para dar a conocer sus proyectos turísticos en la zona afirme que el establecimiento se creó en 1850, "entre otros datos históricos erróneos", según el estudioso.

En el Libro de Actas municipales aparece también la cesión a un particular "de los terrenos situados junto a la ermita" para abrir una fonda en 1914, según apunta el cronista. Este primer responsable del establecimiento es José Renau Guillot y no Rafael Peris Gamón, como sostiene en su relato el empresario, "haciendo mención al tercer hostalero que ostentó el local tras casarse con Teresa Renau, la hija del primer matrimonio que regentó el local", asegura Mesa.

Fotocopias de la antigua fonda y de la escritura de 1948. / Daniel Tortajada

Escritura «anómala»

Fue el 9 de enero 1948 cuando el yerno de este último vecino escrituró el lugar. Lo hizo de un modo "un poco anómalo, sin sentido y quizás de forma irregular", a juicio del gobierno municipal, pues Pascual Mateu se lo vende de forma inexplicable a su suegra, que es la hija del hostalero de 1914, Teresa Renau. Precisamente, ese documento antiguo al que el ayuntamiento no da ningún valor para acreditar la propiedad actual, "es el que ahora el empresario exhibe ante los medios de comunicación, sin mostrar otra a su nombre", como recalca el cronista.

Fonda con impresionantes vistas

Enclavada en un lugar con excepcionales vistas, esa fonda se convirtió en referente durante muchos años para familias de la localidad. El establecimiento, según explicaba el empresario a este diario, fue bautizado como “Terraza Mare Nostrum” y publicitado en prensa asegurando que, desde allí se veía “el panorama más grandioso de Valencia”. "En el pueblo teníamos costumbre de venir aquí. Yo mismo he pasado muchos veranos; de ahí mi ilusión en reconstruirla", apunta José Ramón Mateu. El local, tal y como relata, "siguió en marcha hasta 1957, después de que su responsable falleciera tres años antes".

Promoción de la antigua fonda. / Levante-EMV

Tanto la fonda como la ermita y su entorno se fueron degradando con el paso del tiempo "hasta el punto de que, a finales del siglo XX, solo quedaban ruinas", asegura el cronista.

Intento frustrado de rehabilitarla

Como el empresario llevaba ya tiempo con idea de reconstruirla, asegura que en 1986 envió allí a un arquitecto para que levantara un plano del edificio. “Tenía las tejas caídas, pero se pudo hacer perfectamente el boceto”, dice. A partir de ahí, propuso al ayuntamiento volver a levantar la fonda, pero sin éxito.

Reconstrucción de la ermita

Mientras el hostelero seguía con sus planes, en 1990, el consistorio registró la propiedad de la ermita, precisando que había un desajuste con el Catastro y que estaba en "estado ruinoso". Al año siguiente, fue cuando el lugar inició una nueva etapa gracias a las obras impulsadas por el ayuntamiento para levantar un murete y acondicionar el mirador anexo. Ya en 1993 esto se completó con la restauración del templo, en unas obras también financiadas por la Conselleria de Medio Ambiente, como recuerda un azulejo en el lugar.

La ermita en 1987, que preservaba el lugar donde antaño estaba la cruz. / Levante-EMV

Aquellas intervenciones transformaron por completo ese rincón degradado y no solo recuperaron la ermita a partir de su concepción original. También dejaron un cuidado mirador con mesas y bancos de piedra desde donde poder disfrutar del paraje.

Pero, según José Ramón Mateu, "la administración cometió un error". "Lo que quedaba de la fonda se lo cargaron sin avisar a los dueños. Fue un allanamiento de morada”, asegura añadiendo que no descarta iniciar acciones legales por aquello, aunque cualquier responsabilidad haya podido prescribir; un relato que contrasta con lo que sostienen desde el consistorio, que insiste en que entonces no quedaba nada en pie.

Vista del lugar. / Daniel Tortajada

Reclamaciones de los herederos

Aquello, en cualquier caso, hizo reaccionar a los herederos de la fonda tanto en 1991 y en 1995. "Reclamaron ante el ayuntamiento en dos ocasiones", informa el alcalde, Francesc Mateu (Compromís). "La primera, diciendo que se estaban haciendo obras allí sin tener ellos ni conocimiento ni permiso como supuestos 'propietarios'. La segunda, afirmando también que la finca era de ellos. Pero lo que está claro es que el ayuntamiento les dijo que no, que no habían presentado suficiente documentación acreditativa. Y ellos declinaron poner un recurso de reposición o un contencioso administrativo cuando en 1995 se descartaron definitivamente sus argumentos", afirma.

"En el ayuntamiento no hay dudas de que la ermita es municipal y que ahora estamos ante una 'ocupación ilegal' que hemos denunciado a la Guardia Civil", insiste el alcalde, mientras el cronista recalca que "la ermita, desde sus orígenes en 1804, ha sido siempre del pueblo y nunca ha tenido un propietario privado. Se mantuvo y se pudo construir gracias a todo el vecindario".

José Ramón Mateu, con el ermitaño. / Germán Caballero.

Ermitaño

El empeño de José Ramón Mateu hasta encontrar un ermitaño del siglo XXI para cuidar del templo de la Santa Cruz del Garbí ha causado gran sorpresa en gran parte de los vecinos de Estivella, que aseguran no haber visto nunca una figura así en los últimos 60 años. Sin embargo, el cronista oficial sí admite que hay referencias a ella en algunas crónicas antiguas, pero sin citar a personas concretas.