Regresa a Sagunt el Festival Internacional de Cortos de Cine Negro

El Ayuntamiento de Sagunt y la Asociación Cultural Philip & Sam organizan el XIII Festival de Cortometrajes para jóvenes, centrado en el género de cine negro en el marco del Festival Novembre Negre que organiza la Concejalía de Juventud e Infancia. Las personas que quieran presentar sus cortos lo podrán hacer telemáticamente hasta el 31 de octubre a las 23:59 horas.

Los cortos no podrán superar los 30 minutos de duración, incluidos los créditos, y en cuanto a los premios, se han establecido dos: uno entregado por el jurado del Novembre Negre, dotado con 600 €; y otro entregado por el público del festival, dotado con 300 €. La temática será libre, con la única condición de que el cortometraje esté dentro del género llamado “negro” o “film noir”. Las personas participantes deben tener entre 16 y 35 años.

Este concurso se enmarca en las actividades programadas para el mes de noviembre y que acogen, además de esta entrega de premios y el visionado de cortometrajes, certámenes literarios, proyecciones de cine negro y policíaco español, encuentros gastronómicos y exposiciones.