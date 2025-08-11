Regresa a Sagunt el Festival Internacional de Cortos de Cine Negro

Los jóvenes interesados podrán presentar sus propuestas hasta el 31 de octubre

Parte del cartel del festival.

Parte del cartel del festival. / Levante-EMV

Ángel Torres

Sagunt

El Ayuntamiento de Sagunt y la Asociación Cultural Philip & Sam organizan el XIII Festival de Cortometrajes para jóvenes, centrado en el género de cine negro en el marco del Festival Novembre Negre que organiza la Concejalía de Juventud e Infancia. Las personas que quieran presentar sus cortos lo podrán hacer telemáticamente hasta el 31 de octubre a las 23:59 horas.

Los cortos no podrán superar los 30 minutos de duración, incluidos los créditos, y en cuanto a los premios, se han establecido dos: uno entregado por el jurado del Novembre Negre, dotado con 600 €; y otro entregado por el público del festival, dotado con 300 €. La temática será libre, con la única condición de que el cortometraje esté dentro del género llamado “negro” o “film noir”. Las personas participantes deben tener entre 16 y 35 años.

Este concurso se enmarca en las actividades programadas para el mes de noviembre y que acogen, además de esta entrega de premios y el visionado de cortometrajes, certámenes literarios, proyecciones de cine negro y policíaco español, encuentros gastronómicos y exposiciones.

