Paréntesis festivo en Petrés

Petrés vivió con intensidad su semana taurina, una programación que incluyó una exhibición de trashumancia y varios astados cerriles que llenaron la localidad de aficionados, además de orquestas para animar las noches de agosto.

Tras sucesivas fiestas desde principios de julio, la localidad vivirá ahora una semana de parón antes de que el día 18 empiecen las del Niño Jesús de Praga.

Participantes en uno de los actos taurinos. / Levante-EMV

La edil de Fiestas, Asun Borrás, ha hecho un balance muy positivo de cómo se está desarrollando toda la programación. "Han sido unas fiestas muy limpias, respetuosas y sin ningún tipo de altercado", decía respecto a la semana taurina pero destacando además la alta participación en todos los actos organizados este verano. "Se nota que la gente está con ganas porque hagas lo que hagas, se llena", afirma.