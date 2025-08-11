Las nubes de mosquitos siguen castigando a una playa de Sagunt en plena ola de calor

Las "nubes" de mosquitos siguen castigando a la playa Malvarrosa de Corinto de Sagunt, por mucho que el ayuntamiento esté fumigando todas sus zonas de costa "de manera permanente" desde las lluvias torrenciales del pasado 12 de julio.

"Desde el martes pasado, que fue 5 de agosto, en la urbanización Malvasur estamos en una situación límite. Está siendo lo peor del verano. Nunca habíamos sufrido nada igual", explica a Levante-EMV Gala Carratalà, una vecina que lleva décadas en esta zona donde, según recuerda hay unas cien viviendas que sufren a diario este problema. "Son nubes de mosquitos que se ven a simple vista. De hecho, si abres por la noche un poco la ventana, te entran multitud", afirma añadiendo que el uso de repelentes a nivel personal es generalizado.

Todo esto hace que muchos opten por estar en casa con las ventanas cerradas, algo que se complica si las viviendas no están refrigeradas y que ahora la ola de calor va a prolongar. "La gente que no tiene aire acondicionado lo está pasando fatal ya desde hace días, porque por culpa de los mosquitos ya no podía tener las ventanas abiertas, ni estar en los porches o salir a pasear. Es horroroso", explica.

Tanto Gala como otros vecinos apuntan que, aunque pueda haber focos de mosquitos en algún chalé, el problema es generalizado. Por eso, demandan tratamientos aéreos. "Hemos fumigado nuestro chalé y salían auténticos enjambres. Pero esto no es algo puntual de un chalé o de una calle. Aunque haya focos puntuales en alguna vivienda, el problema está generalizado en toda la urbanización, por lo que se debe actuar en consecuencia", añade.

Tratamientos que no han cesado

El edil de Sanidad, Javier Timón, admite que el problema y las quejas vecinales persisten pese a que los tratamientos contra los mosquitos "no han cesado desde el pasado 12 de julio en toda la costa". Según apunta: "La situación ha mejorado en Almardà, Corinto y Malvarrosa, mientras que se mantienen en niveles altos en Malvasur pero el trabajo está siendo el mismo en todas las zonas. Lo estamos haciendo con los equipos de refuerzo con adulticidas y larvicidas por la mañana y por la tarde. Y con termonebulizadores, por la noche".

El concejal garantiza que "toda la batería de tratamientos, tanto diurnos como nocturnos, van a permanecer en la zona de manera continuada hasta que controlemos la situación".

Permiso a la conselleria

Desde el consistorio, además, ya han solicitado permiso a la Conselleria para hacer fumigaciones aéreas. De hecho, este lunes se esperaba a técnicos autonómicos para estudiar la situación y ver si técnicamente se cumplen las condiciones para autorizarlo. "Esperamos que la Conselleria nos autorice las aplicaciones aéreas para poder sumar, a los medios desplegados, también los tratamientos con drones y con el helicóptero", explica el concejal a preguntas de este diario.