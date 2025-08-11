La ola de calor deja sensaciones térmicas en Sagunt de más de 39º

La ola de calor ha dejado en Sagunt este lunes una sensación térmica de hasta 39,4 grados en distintos puntos de la ciudad aunque, según las mediciones de Inforatge, la máxima temperatura contabilizada hasta las 7,40 horas de la tarde había sido de 34,5 grados.

Los 33,1 grados contabilizados en el núcleo histórico y los 32,3 grados en la estación internúcleos dejaron sobre las 19,30 horas esa sensación de estar a más de 39 grados, mientras en el Port esto bajaba a los 36,3, al obtenerse una temperatura más favorable, de 31,8 grados.

En la estación internúcleos, a la largo del día, se dieron uno de los registros altos de este verano pero sin llegar a los 38 contabilizados el 20 de julio o los 34,4 del día 30 de junio, según el recuento de la misma web.

Farmacia de Sagunt sobre las 16,30 horas. / Levante-EMV

Aun así, muchos termómetros de las farmacias evidenciaban ayer las altas temperaturas y daban hasta 41 grados.

Ante esta ola ya anunciada que continuará en los próximos días, la empresa municipal de Sagunt que se encarga de la limpieza y el aseo urbano (la SAG) activó el protocolo con el que prevenir los golpes de calor en el servicio de jardines y aseo urbano, lo que implica adelantar las jornadas laborales para evitar las franjas horarias de mayores temperaturas.

Refugios climáticos

Desde el ayuntamiento han recordado las recomendaciones de las autoridades sanitarias y la lista de los más de 20 refugios climáticos habilitados en distintas zonas de la ciudad.

En otros puntos de la comarca, como Canet d’en Berenguer, el consistorio también permitió que sus trabajadores entraran antes y salieran más pronto para así resguardarlos en lo posible del calor.