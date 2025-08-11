Movida noche de toros en el Port de Sagunt
La última jornada dejó un total de seis revolcones, como el de un hombre volteado cuando menos lo esperaba
Los actos taurinos de las fiestas patronales del Port de Sagunt se cerraron este fin de semana con una jornada especialmente movida. Ante una plaza llena de gente, el sábado se registraron un total de seis revolcones antes de que el domingo llegara el turno del desmontaje de los cadafales.
Las vacas ya dejaron buenos sobresaltos e incluso inesperados revolcones, como el que sufrió un aficionado, que vio cómo el animal avanzaba a toda velocidad hacia otra zona de la plaza pero, de repente, se giró para voltearlo a él.
También hubo más momentos de tensión cuando llegó el turno del toro embolado, como confirmaba a Levante-EMV el presidente de la Federación de Peñas del Port de Sagunt, Manel Rubio.
Incidentes leves
La parte positiva es que, "en todos los casos, fueron incidentes leves que no implicaron a menores de edad ni requirieron ningún traslado en ambulancia al hospital", como explica Rubio.
Esto último contrasta con lo que sí ocurrió otra noche cuando un embolador resultó herido y tuvo que ser llevado de urgencias al centro sanitario, pero especialmente, cuando se registraron dos cogidas a jóvenes de Xirivella de solo 18 y 19 años, uno de los cuales sufrió una cornada en el cuello y tuvo que ser operado.
