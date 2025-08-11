La agricultura de Morvedre sufrió casi 850.000 euros en daños en 2024

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha sido fiel a su tradición anual con la publicación en su portal agrario del informe correspondiente a 2024. Entre los datos que ofrece este estudio destacan las pérdidas estimadas por comarcas como consecuencia de episodios meteorológicos, que en el caso del Camp de Morvedre ascendieron durante el pasado ejercicio a poco menos de 850.000 euros, por los 1,5 millones de euros del año anterior, en más de 2.000 hectáreas afectadas.

Más en detalle, estos números revelan que los perjuicios económicos derivados de la sequía superaron a los registrados por las lluvias intensas, casi 310.000 euros por 240.000, aunque estos últimos se incrementan en 165.000 euros, si se les suman los daños infligidos por el granizo en los cítricos.

El 80 % de los olivares

Otra curiosidad es que el mayor castigo, al menos desde un punto de vista relativo, lo sufrieron los olivares de Sagunt, que se vieron afectados en cerca de 214 hectáreas, un 80 % del total, con pérdidas estimadas por encima de los 250.000 euros.

Daños ocasionados por el último temporal. / Daniel Tortajada

Los cítricos, con más de 900 hectáreas dañadas y desperfectos valorados en 175.000 euros; el caqui, con 51 hectáreas y más de 200.000 euros; o el algarrobo (573 hectáreas y 34.000 euros) fueron otros cultivos castigados por los fenómenos meteorológicos durante el pasado ejercicio, según siempre los datos recopilados por la Generalitat. El aguacate, la almendra o la uva también sufrieron daños.

Enfermedades

Por meses, los mayores desperfectos los provocaron las lluvias de octubre o el granizo en julio, mientras que un último factor que danó a la agricultura comarcal fueron las enfermedades registradas en julio tanto en cultivos de calabazas como en melones.