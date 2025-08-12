El BM Morvedre aprieta las tuercas de su preparación
Las saguntinas afrontan una semana clave en su pretemporada, con la esperanza de incorporar al final a sus dos últimas piezas
El BM Morvedre afronta una semana clave en la preparación que le llevará hasta finales de mes para estrenar la temporada en la Liga Guerreras Iberdrola. Y que las saguntinas están en plena carga física y táctica, con dobles sesiones de trabajo, que este miércoles y el sábado se completarán con sendos amistosos frente al KH7 BM Granollers y el Atticgo BM Elche, respectivamente, ambos en el pabellón René Marigil a partir de las 19 horas.
Según explica el entrenador del conjunto saguntino, Manu Etayo, "son dos pruebas muy valiosas, que nos ayudarán a seguir creciendo y afinando detalles para el inicio de competición", programado para el 30 de agosto en Elda.
Ausencias
Mientras el equipo sigue con el trabajo, el club confía en que al fin lleguen esta semana las dos jugadoras que todavía no se han incorporado al equipo. Se trata de la portera argentina Cande Cuadrado y la primera línea angoleña, Bea Masseu, que "son piezas importantes para completar el grupo y afrontar con garantías un inicio de liga que se presenta exigente". Pese a que las dos jugaban ya en España, el retraso con sus visados ha hecho que se pierdan estos primeros días de trabajo.
Europeo juvenil
Sin dejar el más alto nivel, el club presidido por Albert Llueca ha dado la enhorabuena a las integrantes del club que acabaron el Campeonato de Europa Juvenil en cuarta posición con la selección española. Entre ellas se encuentran la portera Rebeca Secades, la pivote Andrea Palomero y la lateral Laura Ferrer, esta última formada en la cantera de Sagunt antes de migrar este verano rumbo a Elx.
Suscríbete para seguir leyendo
- Canet ordena el cierre de los ‘food trucks’ del puerto
- Impresionante susto a un embolador en el Port de Sagunt
- Dos impresionantes cogidas dejan un herido grave en el Port de Sagunt
- Movida noche de toros en el Port de Sagunt
- Estos son los duros requisitos que pide Canet para reabrir las 'foods trucks' del puerto
- El alcalde de Estivella insta a Medio Ambiente a 'actuar ya' para poner fin a la 'barbaridad' en la ermita
- La polémica en el Garbí obliga a desempolvar la historia del lugar
- Polémica del Garbí: La conselleria ofrece apoyo a Estivella y el alcalde insiste en pedirle que 'actúe ya