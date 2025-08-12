El BM Morvedre aprieta las tuercas de su preparación

El BM Morvedre afronta una semana clave en la preparación que le llevará hasta finales de mes para estrenar la temporada en la Liga Guerreras Iberdrola. Y que las saguntinas están en plena carga física y táctica, con dobles sesiones de trabajo, que este miércoles y el sábado se completarán con sendos amistosos frente al KH7 BM Granollers y el Atticgo BM Elche, respectivamente, ambos en el pabellón René Marigil a partir de las 19 horas.

Según explica el entrenador del conjunto saguntino, Manu Etayo, "son dos pruebas muy valiosas, que nos ayudarán a seguir creciendo y afinando detalles para el inicio de competición", programado para el 30 de agosto en Elda.

Ausencias

Mientras el equipo sigue con el trabajo, el club confía en que al fin lleguen esta semana las dos jugadoras que todavía no se han incorporado al equipo. Se trata de la portera argentina Cande Cuadrado y la primera línea angoleña, Bea Masseu, que "son piezas importantes para completar el grupo y afrontar con garantías un inicio de liga que se presenta exigente". Pese a que las dos jugaban ya en España, el retraso con sus visados ha hecho que se pierdan estos primeros días de trabajo.

Europeo juvenil

Rebeca y Andrea con la selección española. / BM Morvedre

Sin dejar el más alto nivel, el club presidido por Albert Llueca ha dado la enhorabuena a las integrantes del club que acabaron el Campeonato de Europa Juvenil en cuarta posición con la selección española. Entre ellas se encuentran la portera Rebeca Secades, la pivote Andrea Palomero y la lateral Laura Ferrer, esta última formada en la cantera de Sagunt antes de migrar este verano rumbo a Elx.