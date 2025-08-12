Canet pide permiso para implantar un “transporte a demanda” que mejore la conectividad

Canet d’en Berenguer aspira a mejorar la conectividad municipal con la red de transporte público mediante un vehículo lanzadera que conecte la localidad con Port de Sagunt , donde se dispone de mejores opciones para desplazarse a distintos puntos de la provincia. Así lo trasladaron el alcalde, Pere Antoni, y la concejala de Transporte, Fermina Huebra, a responsables de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) durante la reunión celebrada la semana pasada.

“Aunque recientemente hemos logrado algunos avances —explicó Pere Antoni—, para quienes no disponen de transporte privado sigue siendo complicado desplazarse fuera de nuestra localidad, ya que ni el número de líneas ni su frecuencia son los que nos gustaría.” Además, se solicitó la posibilidad de aumentar la frecuencia los fines de semana, sobre todo los sábados y domingo a mitad tarde, para mejorar la conexión con Valencia.

Antoni planteó a la ATMV que el municipio pueda disponer de un vehículo propio que permita trasladarse desde Canet hasta el Centro de Especialidades del Port de Sagunt : desde allí resulta muy fácil acceder al transporte público y llegar a la estación de Renfe, al Mercado o al Hospital, añadió.

Este vehículo, sufragado por el propio ayuntamiento, tendría unas seis plazas y estaría adaptado para personas con movilidad reducida. Los usuarios solo tendrían que reservar plaza mediante una aplicación móvil. Para ofrecer este servicio —que mejoraría notablemente la calidad de vida de la población de Canet— se requiere un permiso especial de la ATMV, ya que la legislación vigente impide al municipio prestar un servicio público de transporte fuera de sus límites territoriales.

Más paradas

Por otra parte, la última reunión entre el ayuntamiento y la ATMV sirvió para resolver los errores detectados en los horarios de las diversas líneas que cruzan la localidad, así como para aumentar el número de paradas. “En cualquier caso —concluyó Antoni—, aunque la reunión fue satisfactoria, seguiremos haciendo todo lo posible por mejorar el transporte público en la localidad.”