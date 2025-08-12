Las cucañas del Port buscan nadadores entre las fallas

Nadar, trepar y atrapar. Estas son las tres partes en las que se centrarán un año más las cucañas marítimas que abren la última jornada de las fiestas patronales del Port de Sagunt. Será este viernes, en honor a la Virgen de Begoña, cuando la dársena pesquera volverá a acoger esta celebración tradicional, que ganó civismo, pero perdió expectación cuando el ayuntamiento aceptó a regañadientes que los patos vivos no podían formar parte del espectáculo.

Ahora, las cucañas tratan de recuperar su antiguo esplendor, de ahí que sus impulsores hagan un llamamiento a la participación masiva como mejor fórmula para combatir el calor. La mañana se abrirá a las 10 horas, cuando está prevista la travesía a nado de 700 metros. La entrega de gorros y marcaje de dorsales se cerrará a las 9.45 horas. Con la presencia confirmada de unos 175 deportistas, la inscripción gratuita se mantiene abierta en este enlace.

Protocolo de seguridad

Con trofeos a los tres primeros de las categorías masculina y femenina, los organizadores de la prueba se reservan el derecho de descalificar a los participantes que se dejen remolcar o que dificulten la marcha de otros nadadores, al tiempo que recomiendan llevar las uñas "debidamente cortadas". El dispositivo de seguridad que acompañará a la travesía estará compuesto por una embarcación, kayaks y una moto de agua. Quien necesite sus servicios "tendrá que permanecer estático con el brazo levantado hasta que se aproxime la asistencia".

Las fallas han querido poner su granito de arena para que esta prueba sea un éxito y la federación ha invitado a todas las personas censadas en cualquier comisión del Camp de Morvedre a que participen en la travesía en representación de su falla.

Palo engrasado y pelotas

Después de esta cita, organizada por el Ayuntamiento de Sagunt, en colaboración del CN Acuático Morvedre, el CN Máster Morvedre, el CA Español Morvedre, la Federación de Peñas Puerto de Sagunto y Cronometra, llegará el turno de la cogida de banderas del palo engrasado y el lanzamiento de hinchables y pelotas con premios, con la gran novedad de que las recompensas se entregarán en el momento, según se anunció durante la presentación de los festejos.

Fernando Bustamante

Este cambio no es baladí, ya que, sin ir más lejos, esta entrega por las cucañas del año pasado no se aprobó hasta mediados de octubre. El procedimiento para recibir alguna de las 30 gratificaciones, tres banderas y 27 pelotas, hasta sumar 2.950 euros en el caso de 2024, requería la presentación, en los cinco días posteriores a las cucañas, de una instancia. Los tres ganadores que no lo hicieron, se quedaron sin premio.

Deudas por premios

Más movida incluso fue la tramitación hace un par de años, cuando también hubo un trío de personas que no cumplió esta parte del procedimiento, al que se unió otra solicitud en la que no coincidían los nombres del reclamante de la recompensa y quien figuraba en la pista de premiados. Pero en ese 2023 todavía se añadió un caso más de dos personas que arrastraban deudas con el ayuntamiento. Una ascendía a 27,30 euros, que le restaron en su gratificación por atrapar una pelota hasta dejarla en 172,70 euros, mientras que la otra rozaba los 384 euros, así que los 150 euros que le correspondían sirvieron para rebajar sus créditos adeudados a la hacienda local.