La denegación del permiso no frena el chiringuito en pleno Garbí protegido

La denegación del permiso municipal y el pronunciamiento del Consell Local de Estivella no están logrando impedir que un empresario local y concejal de Vox, José Ramón Mateu, instale cada fin de semana un chiringuito junto a la ermita de la Santa Cruz del Garbí, justificándolo en que ha comprado este terreno a los herederos de una antigua fonda, por mucho que el ayuntamiento y la conselleria aseguren que es del consistorio.

Por cuarta vez consecutiva, quienes han llegado en sábado o domingo hasta este lugar ubicado en pleno parque natural de la sierra Calderona se han podido encontrar con una barra, sillas y sombrillas donde poder adquirir bebidas y refrescos fríos. A cambio, ya no tienen que abonar una cantidad fija como Mateu puso el primer fin de semana, sino un donativo para los proyectos turísticos que el veterano hostelero tiene en la zona: Levantar una cruz gigante que se iluminaría por las noches y rehabilitar la antigua fonda para reconvertirla en un museo del ciclismo, dos ideas que chocan de forma clara con la protección del paraje y que, por ahora, carecen de visos claros de hacerse realidad al no tener licencia.

Una mujer, con el empresario, en el chiringuito. / Levante-EMV

Como viene ocurriendo desde el pasado 19 de agosto, Mateu también abrió a las visitas la ermita y permitió que numerosos ciclistas o excursionistas se hicieran fotos en ella. Entre los primeros, no faltó un rostro conocido. "Vino hasta Roberto Zanelli y posó con la cruz", cuenta orgulloso de la presencia de este especialista de las dos ruedas, resaltando la buena acogida que tienen estas iniciativas. "La gente lo agradece mucho, tanto poder tomar algo fresco como entrar en este lugar que está reluciente de limpio y no como antes, que estaba cerrado y lleno de restos que la gente tiraba", dice sin importarle estar incumpliendo las resoluciones dictadas por el ayuntamiento para que devuelva las llaves de la ermita y dejándole claro que no le da permiso para el chiringuito.

El ciclista Roberto Roberto Zandelli posó con la cruz. / Levante-EMV

Tras abrir el sábado pasado hasta mediodía y el domingo, de 10 a 20,30 horas, el empresario sigue con su intención de repetir este fin de semana. "Esto ha venido para quedarse. No me preocupa para nada el ayuntamiento. Que haga lo que quiera. Yo tengo mis abogados y mis escrituras firmadas ante un notario. No creo que el notario me vaya a engañar y los herederos de la antigua fonda que me han venido el terreno, tampoco", afirma rotundo a sus 86 años.

Visitantes, junto a la ermita, en una imagen que ilustra las espectaculares vistas. / Daniel Tortajada

Solo dos visitas de las autoridades

El empresario asegura que ninguna autoridad se acercó al lugar el pasado fin de semana para pedirle cuentas. "Al principio vinieron la Guardia Civil y de la Conselleria de Medio Ambiente, pero les enseñé todos los papeles y ya está", afirma.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente confirman que agentes medioambientales acudieron a la zona a mediados de julio al tener conocimiento de esa ocupación de terrenos para compararlos con el registro de la Generalitat y se concluyó que era monte de titularidad municipal, como se trasladó al ayuntamiento. Ese primer fin de semana, como informó este diario en primicia, incluyó la colocación de una cinta para limitar el paso a parte del mirador y hacerlo de pago; una medida que luego Mateu quitó, al tiempo en que dejó de usar la ermita como almacén del chiringuito, como llegó a hacer el primer fin de semana.

En el ayuntamiento, mientras, ven con impotencia el no tener policía local que pueda intervenir y recalcan que han denunciado lo sucedido tanto ante la Guardia Civil como a la Conselleria de Medio Ambiente, como máxima responsable del parque natural, para que puedan parar los pies al empresario.