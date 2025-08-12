El Fertiberia agita la "bandera de la ilusión"

"Con el equipo que hemos hecho, tenemos la ilusión por bandera". Así valora el entrenador del Fertiberia BM Puerto, Toni Malla, el inicio de la pretemporada, que saldó su primer amistoso con un empate a 25 frente a un rival de Asobal como el BM Ciudad Encantada de Cuenca.

Malla da instrucciones al equipo durante el partido frente al BM Ciudad Encantada. / Pepa Conesa

Con un calendario que incluye enfrentamientos con el Bada Huesca en Alcañiz; el Eón Horneo Alicante en el pabellón Pitiu Rochel; el BM Zaragoza, el Anaitasuna y el Pau Bellère Handball en un torneo en Egea y el BM Benidorm en casa, el técnico catalán explica que "vamos a ir de manera progresiva hasta llegar de la mejor manera posible al momento más importante". Se refiere al 13 de septiembre con motivo del estreno de la División de Honor Plata, que llevará al BM Proin Sevilla hasta el pabellón polideportivo del Port de Sagunt.

Profesionalización

Malla añade que, para el último amistoso de pretemporada, "ya sabremos cómo llegamos al primer partido de liga". Y es que en estas semanas iniciales de trabajo no solo se han notado los cambios en la plantilla, sino especialmente "el paso adelante en la profesionalización de la estructura técnica, que nos permite tener datos más objetivos de dónde estamos y hasta dónde podemos llegar".

Desde la puesta en marcha de este nuevo proyecto deportivo no se esconde el objetivo de ascender, como paso previo a la consolidación del club en Asobal.

Protagonistas

En el primer ensayo de pretemporada, algunos de los protagonistas en el bando rojiblanco fueron los porteros Dani Martínez y Juani Villareal, además de Arnau Fernández, Álex Pozzer, Oriol Teixidor o Carlos Martín en la faceta goleadora. El propio Malla ha invitado a la afición a sacarse o renovar el pase de socio para vivir de cerca una temporada que promete emociones fuertes en el camino de regreso a la máxima categoría.