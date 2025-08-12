Más luz para salir del Teatro Romano de Sagunt
L-EMV
Sagunt
Disfrutar de festival 'Sagunt a Escena' en el Teatro Romano no solo permite disfrutar de espectáculos de prestigio en un monumento nacional con siglos de historia. También disfrutar de un entorno privilegiado, donde los pinos y otra vegetación llenan de aromas la noche en Sagunt.
Sin embargo, muchos espectadores echaron de menos mucha más luz al salir por los laterales que dan a la subida al Castillo en las primeras representaciones pues, especialmente, la salida de la cávea más alta daba paso a una zona a oscuras.
Aunque el ayuntamiento tomó nota y mejoró la iluminación, el sábado aún había dos farolas fundidas; algo que se ha prometido remediar.
