Sagunt celebra una carrera en la élite de casi 20 años

Calidad humana, generosidad, trabajo, humildad, respeto, compañerismo, esfuerzo, disciplina, constancia y pasión. Estos fueron los calificativos que mereció la carrera deportiva de Claudia Guzmán, gimnasta que a los 26 años y tras casi dos décadas de dedicación, principalmente a la rítmica, ha puesto punto final al contacto directo con el tapiz.

Arropada por su familia y por el presidente del club de casi toda su vida, el Gimnasia Morvedre, su currículum competitivo resulta poco menos que interminable, con más de una veintena de presencias en Campeonatos de España y siete podios, aunque durante su recepción oficial en el ayuntamiento se destacó también su vertiente más personal.

Ejemplo para la comunidad

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, apuntó que "gente como Claudia no tenemos tanta. Tenemos deportistas al máximo nivel, pero aquí está el extra de la calidad humana", idea en la que profundizó al señalar que "lo fácil para un atleta de alto nivel es centrarse en sus éxitos y su proyección, pero Claudia ha tenido esa generosidad de entender lo que es ser un referente para su comunidad".

Claudia Guzmán en una competición. / Levante-EMV

Por su parte, el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón, resaltó el "orgullo" de contar con la gimnasta, de cuya retirada se mostró entristecido, aunque muy agradecido "no solo por representar la máxima excelencia en el ámbito deportivo, sino por transmitir sus valores a las nuevas generaciones".

Aprendizaje

La homenajeada también tomó la palabra, dejando claro que "se acaba mi etapa deportiva, pero todavía quedan muchos capítulos por escribir en la historia del club y ojalá pueda seguir formando parte de él". Claudia Guzmán también se refirió a los aprendizajes que le deja su carrera, entre los que señaló "la constancia, la disciplina y la pasión", que han sido claves "para conseguir todas las medallas y crecer como persona".

El presidente del Gimnasia Morvedre, Luis Marín, añadió algunos de los éxitos de la deportista que no se habían recogido en la presentación del acto para concluir como mejor definición de Claudia que "es una persona admirable".

Logros

Entre los logros de la gimnasta a lo largo de los 19 últimos años destacan la medalla de oro en el Campeonato de España júnior de conjuntos, el bronce en la final de cinta del Nacional Individual Absoluto, los podios en la Copa de España de Conjuntos o su larga permanencia en la Primera Categoría Individual. Claudia ya fue reconocida por el Ayuntamiento de Sagunt en 2018 como mejor deportista y en 2023 como premio Dorsal 261, que da visibilidad al deporte femenino.