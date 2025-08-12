Sagunt no olvida a los fallecidos en accidente laboral
El ayuntamiento estrena la ampliación del monumento a las víctimas de la antigua siderurgia
El monumento a los fallecidos en accidentes laborales de la siderurgia del Port de Sagunt ya lució en el tradicional homenaje anual la ampliación que ha supuesto añadir 11 nombres más hasta alcanzar los 167.
El acto, que se celebra anualmente durante las fiestas patronales, fue organizado por la cofradía Nuestra Señora de Begoña, según destacan fuentes municipales, con la colaboración del ayuntamiento, la Asociación de Patrimonio Industrial y Memoria Obrera (Apips) y la asociación de Amigos de la Escuela de Aprendices, además de contar con la presencia de representantes de la asociación vecinal Iniciativa Porteña, Hogueras de San Antón, el Centro Aragonés y la junta de Festejos Virgen de Begoña. Todos los colectivos realizaron una ofrenda floral, que, en el caso del consistorio, se encargaron de realizar el alcalde, Darío Moreno, junto a la concejala de Fiestas, Patricia Sánchez.
Condiciones de trabajo
El socialista recordó "las personas que perdieron la vida en situaciones que no se tenían que haber dado". Se refería concretamente a las condiciones de trabajo que entre 1921 y 1987 sufrían los trabajadores de la Compañía Minera de Sierra Menera y los Altos Hornos del Mediterráneo.
Esa memoria "también nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo hemos evolucionado, sobre cómo el movimiento obrero permitió mejorar esas condiciones y que hoy determinados hechos que ocurrieron no puedan ser posibles, aunque es algo que continuamente nos tenemos que seguir replanteando".
Un futuro mejor
Moreno también incidió en que el Port de Sagunt nació "gracias a miles de personas que vinieron buscando un mejor futuro y algunos de ellos perdieron la vida trabajando, mientras buscaban también un mejor futuro para todos nosotros".
Suscríbete para seguir leyendo
- Canet ordena el cierre de los ‘food trucks’ del puerto
- Impresionante susto a un embolador en el Port de Sagunt
- Movida noche de toros en el Port de Sagunt
- Dos impresionantes cogidas dejan un herido grave en el Port de Sagunt
- Estos son los duros requisitos que pide Canet para reabrir las 'foods trucks' del puerto
- El alcalde de Estivella insta a Medio Ambiente a 'actuar ya' para poner fin a la 'barbaridad' en la ermita
- La polémica en el Garbí obliga a desempolvar la historia del lugar
- Polémica del Garbí: La conselleria ofrece apoyo a Estivella y el alcalde insiste en pedirle que 'actúe ya