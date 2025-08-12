El vial ya inaugurado en Parc Sagunt II no estará acabado hasta noviembre

Eventos climáticos extraordinarios. Ese es el motivo esgrimido por el agente urbanizador de Parc Sagunt II y aceptado por Espais Econòmics Empresarials (EEE) para justificar la demora en las obras que deben dotar de todos los servicios urbanos a estos terrenos de aproximadamente 5,4 millones de metros cuadrados, en los que empezará a producir a partir del año que viene la gigafactoría de PowerCo.

Esta intervención, adjudicada hace poco más de dos años por 237 millones de euros, está dividida en dos lotes, de los cuales el correspondiente al vial estructural, recientemente inaugurado por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, con una inversión de 54,6 millones de euros es el que ha provocado un retraso de cinco meses, que se suman a los cuatro meses ya ampliados en una anterior modificación.

Desde EEE confirman que "hace unas semanas se procedió a la recepción parcial del vial -que estuvo acompañada por una inauguración a cargo del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón-, que es una de las partes más importantes del proyecto. Mientras -añaden las mismas fuentes-, se siguen los trabajos de las zonas de aparcamiento y las paradas del autobús para completar la ejecución".

Época adecuada

Otro efecto de los temporales que queda reflejado en el expediente es que "no ha sido posible realizar las plantaciones de las especies vegetales previstas en época adecuada para su supervivencia, por lo que es recomendable su retraso hasta otoño".

Vista del vial estructural de Parc Sagunt II. / Daniel Tortajada

Esta segunda modificación del contrato, que no contempla aumento económico después de que la primera implicara un sobrecoste de 5,5 millones de euros, se escuda en los "hechos meteorológicos" de "fuerza mayor" derivados tanto de "las inundaciones provocadas en toda la provincia de València por la dana de octubre de 2024" como por "los episodios de lluvias persistentes -registrados en Sagunt durante el mes de marzo de este año". En ese periodo, la estación meteorológica más cercana a Parc Sagunt II registró precipitaciones de 56,6 litros por metro cuadrado durante los 16 días con precipitaciones.

Obras paralelas

Más allá de los inconvenientes provocados en el lote correspondiente al vial, estos fenómenos, según el expediente, también retrasaron el grueso de los trabajos de urbanización de los terrenos, que, "al desarrollarse ambas obras al mismo tiempo", afectaron al conjunto del proyecto. En este segundo caso, sin embargo, no ha sido necesario, al menos de momento, una modificación de las condiciones iniciales de esta parte del contrato, adjudicado también en julio por 188 millones de euros.

Otras inversiones

Mientras el vial estructural de 2.500 metros de longitud con dos carriles y una par de pasos superiores ya está operativo, el resto de actuaciones para arropar a la gigafactoría, incluida la propia planta, mantiene su ritmo para que las primeras celdas de baterías salgan de Parc Sagunt II a finales del próximo año. En este capítulo, la estación intermodal es otra de las infraestructuras que cumple los plazos de construcción y las obras de la nueva depuradora tienen programado su arranque a la vuelta del verano.