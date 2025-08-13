El 'basurazo' eleva el tono de las quejas por la suciedad en Sagunt

La suciedad en las calles y el inminente cobro del primer plazo del 'basurazo' de Sagunt han llevado al PP a lamentar que el "gobierno de Darío Moreno cobre más por menos". A la "preocupante" e "impropia" imagen que "genera malestar entre los vecinos", se suma la "injusta carga fiscal" de la tasa de basura, un "sablazo para las familias", insiste el edil popular, Muñoz Antonino.

Muñoz Antonino. / PP

Pese al intento de "maquillar la situación" con compromisos de rebaja, el concejal sostiene que "la realidad es que vamos a seguir pagando lo mismo. Mientras la ciudad está más sucia que nunca, el gobierno local vende humo para justificar lo injustificable". Antonino insiste en que la ordenanza que se aprobó en octubre y se empezará a aplicar este año "está mal diseñada. El PSOE y su socio prefirieron seguir las directrices de Pedro Sánchez para ahogar a los vecinos en lugar de escucharles".

La excusa de Europa

Sobre este punto, al PP no le convence la "excusa" del "Europa obliga. La normativa comunitaria no impone un incremento tan desproporcionado" como en Sagunt, donde la subida de más del doble eleva el 'basurazo' hasta los 111 euros anuales. "Fue el propio equipo de gobierno el que eligió aplicar el margen más alto, el que castiga más los bolsillos" de los contribuyentes. "No es justo que los vecinos tengan que pagar por los errores del PSOE. Solo improvisan y echan la culpa de sus decisiones a otros", apunta el edil.

Revisión profunda

En su línea de "reclamar una gestión responsable y eficaz del servicio de basura", los populares exigen una revisión "profunda" de la ordenanza, con alternativas que "no supongan un castigo para las familias y comercios de nuestra ciudad", concluye Antonino.