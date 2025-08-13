Un nuevo festival permitirá recuperar en Canet el 'Instituto de la Paella'

Una doble cita gastronómica permitirá recuperar en Canet d’en Berenguer el llamado 'Instituto de la Paella', un complejo impulsado en 2003 durante la época del 'boom' inmobilliario que se abrió en 2007 pero tuvo que cerrar tres años después, además de dar lugar a un complejo pleito entre el ayuntamiento y la empresa impulsora de la infraestructura, Astroc.

La iniciativa pretende acabar así con el abandono de ese lugar impulsado por el controvertido empresario saguntino Enrique Bañuelos a través de la firma que dio forma a gran parte del desarrollo urbanístico de Canet.

El ayuntamiento ha sacado a concurso la organización del denominado 'Llama Fest' con idea de que la empresa que se encargue de impulsar esos eventos gastronómicos acondicione el Instituto de la Paella.

Esta, según fuentes municipales, es solo una de las tres actuaciones que se llevarán a cabo en el lugar. Las otras dos incluyen convertir la zona ajardinada en un lugar para estacionamiento de caravanas e instalar una piscina municipal en el lugar que antes ocupaban las pistas deportivas.

Pista del complejo, en 2018. / Daniel Tortajada

Festival

El 'Llama Fest' comenzará a celebrarse el año que viene y la intención municipal es que sirva para marcar el inicio y el cierre de la temporada estival, con una primera cita en mayo y la segunda en octubre.

Según explica el alcalde, Pere Antoni Chordà, “el Llama Fest será uno de los eventos que marca la política de desestacionalización del turismo en la localidad, que queremos que vaya más allá de los tres meses de verano, aprovechando el clima privilegiado del que disfrutamos. Será un acontecimiento familiar, con una apuesta por la calidad y los productos de proximidad, que refleje la filosofía del turismo que queremos para Canet”.

Arroces y carne, protagonistas

Los eventos tendrán como protagonistas al fuego, pero cada una de las jornadas se orientará de manera distinta: uno de las fechas se organizará en torno a los arroces (mayo) y, la otra, tendrá la carne como referencia (octubre). Durante las citas, se organizarán además talleres de formación sobre la elaboración del producto elegido para cada una de las dos jornadas.

A la hora de adjudicar el proyecto, se premiará la presencia de chefs profesionales con una trayectoria reconocida y la realización de actividades para poner en valor los productos de proximidad.

El 'Llama Fest' contará con una zona expositiva con productores locales, dedicada a la exposición de los diferentes productos regionales, con el fin de fomentar el consumo de este tipo de especialidades agroalimentarias.

Degustaciones

También contará con un espacio en el que se servirán las degustaciones a todas las personas visitantes y una parte del recinto estará destinada a food trucks para la elaboración de postres y el servicio de bebida.

Por último, habrá dos extensiones con actividades de ocio destinado al público familiar (que incluirá monitores profesionales) y otra, con conciertos y animación musical.

Sostenibilidad turística

La iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística local y el valor del contrato es de 157.000 euros (impuestos incluidos).