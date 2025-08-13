Estivella inaugura su local para más de mil personas

Estivella abrió sus fiestas este fin de semana en el nuevo espacio polivalente al aire libre al que ha dado forma para albergar a más de mil personas.

El pregón de las fiestas y un concierto de la banda de la Unió Musical Cultural d'Estivella fueron los primeros actos realizados bajo la nueva cubierta del escenario que se ha hecho posible tras unas obras realizadas en los últimos meses y adjudicadas en su día por 135.367 euros, pero que también requirieron otros detalles por parte de ediles del gobierno local.

La intervención también ha permitido ampliar este espacio conocido como 'El Musical', al añadirle un solar colindante que estaba en mal estado y en desuso pero ahora ya ha sido pavimentado.

Los festeros de Estivella de este año. / Levante-EMV

La intención del gobierno local es ir mejorando por fases esta zona situada a las afueras donde ya ha programado estas fiestas otras actividades que requieren cierto aforo o pueden generar molestias por ruidos.

Mural y carpa

Una de las intervenciones previstas es un mural del artista saguntino Bize, que sufragará gracias a una ayuda de la Diputación de València al arte urbano que promueva la igualdad y la diversidad.

De cara al invierno o en caso de lluvias, el ayuntamiento ya ha comprado una carpa de 75 metros cuadrados con tal de poder seguir utilizando el espacio.