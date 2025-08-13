Un exedil pide más policía en Sagunt tras el «acoso» a su hija

"Esto no es un bulo ni fango. Mi hija tiene miedo de ir sola por la calle". Así denunció de forma pública un exconcejal de Ciudadanos en Sagunt, Salva Montesinos, la "realidad lamentable y patética", que le obliga todas las noches a acompañar a la joven de 19 años los escasos 500 metros que separan su casa de la parada de autobús del barrio de Churruca a la que llega desde el trabajo diariamente.

"Las tres veces que no pudimos ir a recogerla sufrió acoso, agobio e intimidación y, aunque hemos puesto los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el ayuntamiento, la respuesta es que no tienen suficientes medios", añadió Montesinos.

En palabras a Levante-EMV también explica que "el primer día le persiguió una persona y tuvo que ponerse a correr hasta donde le esperaba su madre". La segunda ocasión se quedó en la puerta de un bar, que ya estaba cerrado, hasta que "un grupo se le acercó y tuvo que marcharse corriendo", pero el más amenazador fue el tercero, "cuando le querían obligar a beber de una botella. Otra vez tuvo que huir a toda prisa y llegó a casa llorando y temblando".

Muchos casos

El exedil no dudó en plantarse en el cuartel de la Guardia Civil y la comisaría de la Policía Nacional, donde, además de la manida falta de medios, le reconocieron que "situaciones como esta se repiten con más frecuencia de la que nos pensamos, aunque la gente no suele denunciar, así que me agradecieron que lo hiciera".

Según la información que le transmitieron estas fuentes, "la mayor incidencia es en esta zona de Churruca, pero hay otras". También a raíz de la denuncia pública, Montesinos añade que "hay mucha gente que me para por la calle y me reconoce que ha vivido o conoce casos cercanos muy parecidos. Incluso proponen una gran manifestación para visibilizar este problema".

Patrullas de vigilancia

Como padre, el exconcejal llevó sus quejas hasta el pleno de Sagunt porque "es un tema preocupante del que hay que ocuparse. Mi ruego es que haya más seguridad en las calles, porque no poder ir tranquilo por la vía pública es una pesadilla y no queremos tener que lamentar alguna desgracia, que acabará por ocurrir si no se toman medidas". Más allá de las fuerzas del Estado, el vecino apeló a la Policía Local, que "no nos vale que siempre esté en los eventos deportivos y festivos, además de montar los controles de tráfico para multar. Necesitamos que patrulle y vigile".

Además de la conveniencia de "dotar de más presupuesto" al cuerpo municipal, Montesinos planteó la instalación de cámaras de seguridad que permitan atajar casos como el que sufrió su hija.

Crecimiento de la Policía Local

El alcalde, Darío Moreno, le dio respuesta en el mismo pleno con una primera puntualización sobre la "crítica estructural", ya que "en los últimos seis años -tiempo en el que ostenta la presidencia de la corporación local- hemos pasado de 85 agentes a 120. Está claro que sigue habiendo jubilaciones y hay que seguir en esta tarea, pero se han dado pasos importantes para aumentar la dotación".

Además de recordar que el consistorio ya ha pedido a la Policía Nacional y la Guardia Civil que incremente su presencia en Sagunt, el socialista señaló que la Policía Local "ha reaccionado -a la denuncia de Montesinos- y ha incorporado entre sus directrices el seguimiento de la zona. Esperemos que este caso se quede en un susto desagradable y aislado".

Ni una patrulla

Pese a estas explicaciones, el exconcejal, que sigue esperando a su hija todos los días en la parada, asegura que "suelo llegar 20 minutos antes para ver cómo está el ambiente y ni una vez he visto una patrulla policial".