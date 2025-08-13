¿Por qué hay tantos mosquitos en algunas zonas del litoral de Sagunt?

"La situación es excepcional". Así se expresa el concejal de Sanidad de Sagunt , Javier Timón, al ser consultado por Levante-EMV por las numerosas quejas vecinales recibidas este agosto por la gran cantidad de mosquitos que hay en algunas zonas concretas del litoral norte a pesar de que el ayuntamiento está reforzando los tratamientos contra ellos desde las lluvias torrenciales del pasado 12 de julio.

El malestar, como ya informó este diario, se centra en la playa de la Malvarrosa de Corinto, especialmente en la urbanización Malvasur, donde a principios de esta semana seguían viéndose "auténticas nubes" que hacían imposible salir por la calle. En otros puntos como la unión de Almardà con Corinto también persistía un problema que, sin embargo, se ha solucionado totalmente en otras zonas del litoral saguntino.

En cualquier caso, la actual eclosión en pleno verano se explica, según el concejal, en el anómalo estado que presenta desde hace un mes el cercano marjal de Almardà-Almenara, desde que las intensas lluvias y el granizo del pasado 12 de julio arrasaron todas las cosechas. Los daños registrados entonces fueron de tal magnitud que, como adelantó este diario, los agricultores dieron todo por perdido al ver arrasados los campos de melones, sandías o tomates. Por ello, ante las cuantiosas pérdidas y el estado de los campos, dejaron de hacer sus habituales drenajes de agua por estas fechas.

Un agricultor muestra los daños en el marjal de Sagunt tras el temporal del 12 de julio. / Daniel Tortajada

Esto, unido a las intensas lluvias, ha provocado la acumulación de grandes cantidades de agua en zonas que, por lo general en esta época están secas. "El problema principal es que hay una gran masa de agua acumulada en la marjal, para lo que suele ser habitual en esta época. Ello es debido a que ha llovido bastante por el interior y la marjal está recibiendo agua de manera constante desde la Font de Quart. Además, la zona del Realenc debiera estar en producción y, por lo tanto, sin agua pero los agricultores han dejado de drenarla porque ya no hay cosecha y eso ha aumentado la extensión del agua", explica Javier Timón.

El edil recuerda que la empresa contratada por el ayuntamiento para el control de plagas "está fumigando todas las zonas de manera permanente", pues hay equipos de refuerzo que distribuyen adulticidas y larvicidas tanto por la mañana como por la tarde, mientras otros operan con termonebulizadores por la noche.

Tratamiento en pleno marjal. / Ayuntamiento de Sagunt

"Muchas variables"

El hecho de que estos tratamientos funcionen o no, según apunta, "depende de muchas variables, pero no de la intensidad o de los tratamientos que se estén realizando, y esas variables no las podemos controlar". "Lo único que podemos controlar es que los equipos de refuerzo y toda la batería de tratamientos continuarán hasta que controlemos la situación", añade en relación a una problemática que siempre aumenta si, por ejemplo, hay propiedades privadas con acumulaciones de agua donde puedan criar los mosquitos a su antojo.

Además de coordinar esta lucha con municipios limítrofes, desde el ayuntamiento se está a la espera del visto bueno de la Conselleria para las fumigaciones aéreas pues, aunque estas deberán limitarse a las zonas de marjal y no se podrán llevar a cabo en entornos urbanos, se ven como un mecanismo eficaz para reforzar la lucha contra estos molestos insectos que obligan a muchos vecinos a "encerrarse" en casa en pleno agosto.