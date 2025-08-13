La instalación de contenedores soterrados volverá al pleno de Sagunt

La "falta de salubridad" y la "pésima imagen" que presenta un verano más la avenida Mediterráneo del Port de Sagunt, según Iniciativa Porteña, han llevado a la formación segregacionista a plantear de nuevo la instalación de contenedores soterrados en esta vía. Este enclave de la fachada marítima, que "debería proyectar una zona turística de primer nivel", está "saturado" con casi 70 contenedores "en apenas 600 metros", un número "desmesurado", que, sin embargo, "es insuficiente por el incremento de turistas", lo que provoca como estampa habitual "desbordamientos y suciedad en el entorno", en palabras del concejal Juan Guillén.

El edil insiste en que, "si realmente queremos que nuestra playa sea un referente turístico, debemos actuar con coherencia. No podemos invertir en embellecer el paseo y, al mismo tiempo, mantener un muro visual de contenedores que transmite todo lo contrario a la calidad, limpieza y cuidado". Aunque la propuesta no es nueva, IP considera que "es el momento idóneo para actuar", en referencia a la concesión de la avenida al Ayuntamiento de Sagunt por parte de la Demarcación de Costas de València.

Impacto visual

Guillén apunta que "el soterramiento reduciría el impacto visual, mejoraría la higiene y contribuiría a proyectar una imagen cuidada y acorde con el entorno natural que tenemos la suerte de disfrutar". Además de adelantar que presentarán en el próximo pleno una moción en esta línea, el edil segregacionista apunta que "no es un capricho estético, sino una necesidad estratégica para consolidar la oferta turística del Puerto y garantizar un espacio de calidad tanto para vecinos como para visitantes".

Eduardo Márquez, portavoz de IP, y Juan Guillén en un reciente pleno. / Daniel Tortajada

Los segregacionistas consideran que ya sería "un gran paso" que el proyecto de ejecución contemplara la posibilidad de instalar contenedores soterrados. Cabe recordar que el ayuntamiento ya presentó un borrador para obtener la concesión, que valoraba las actuaciones necesarias en cerca de 3,7 millones de euros.

Fracaso absoluto

De vuelta a la situación actual, IP también lamenta el "absoluto fracaso" de las vallas instaladas hace unos meses para acotar las islas de contenedores de la avenida Mediterráneo. "No solo no cumplen su cometido, que supuestamente es el embellecimiento, sino que siguen dejando a la vista un elemento que rompe con cualquier estética urbana y que afea gravemente nuestro paseo marítimo. Ha sido literalmente tirar el dinero a la basura", sentencia Guillén.