Sagunt destaca la "profesionalidad y eficacia" de su adecuación de caminos

En pleno nivel 3 de emergencia por el riesgo de incendios forestales, la concejalía de Agricultura de Sagunt ha reivindicado la «profesionalidad y eficacia» de los trabajos que se ejecutan para el mantenimiento rural del término municipal, especialmente enfocada en la limpieza de zonas forestales y la mejora de caminos municipales.

Este plan de inserción laboral, que arrancó a principios de julio y se prolongará todo el verano, cuenta con 69 trabajadores, concretamente 62 peones y siete capataces. Con una aportación municipal de algo más de 73.000 euros, el grueso del programa se desarrolla gracias al impulso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cuya subvención asciende a casi 338.000 euros.

Seguridad contra incendios

La concejala de Agricultura de Sagunt, Ana María Quesada, apunta que esta intervención «para mantener adecuadamente nuestros caminos» conserva algunas de las novedades introducidas el año pasado, como el incremento de las medidas de seguridad contra incendios, con la disponibilidad de dos extintores y un depósito de agua por cuadrilla; la implementación de elementos de protección individual, como gafas de sol y de protección, además de gorros; la aplicación de insecticidas específicos contra garrapatas; la adopción de medidas excepcionales frente a las olas de calor; así como el aumento del control de la organización del servicio, gracias a la Guardia Rural.

Trabajos

Según informan fuentes municipales, los trabajos consisten en la limpieza y el desbroce de la red de caminos rurales para mejorar la visibilidad y los accesos; evitar focos de plagas agrícolas e incendios; limitar la degradación ambiental que provocaría un incendio; aplicar herbicida selectivo contra las malas hierbas; reparar los desperfectos y estabilizar los taludes.

Uno de los trabajadores en plena faena. / Ayuntamiento de Sagunt

Las actuaciones se extienden por el Camí Vell de Terol, el Povitxol e Isleta, los caminos de Llíria y Gausa, la zona de Rubio, Hostalera y Fontanelles o Calderona, Montíber y Torreta, además de las principales acequias superficiales, como la del Rey o la de Gabau, para facilitar la evacuación del agua al mar y evitar riesgos de inundación.

Badenes inundables

Asimismo, se desarrollan trabajos especiales en la Font de la Ribera, varias parcelas municipales en terreno forestal, el recinto de huertos urbanos y el Marjal dels Moros, además de reforzar la señalización de 18 badenes inundables.

Entre los objetivos en estas actuaciones, insisten desde el Ayuntamiento de Sagunt, destacan tanto facilitar a los medios terrestres de extinción de incendios la localización y el acceso a los caminos para favorecer la rapidez en la respuesta como mejorar la evacuación de personas en caso de necesidad.

Deuda

El alcalde, Darío Moreno, tilda estos trabajos de «imprescindibles», sobre todo para los agricultores. «Hablamos de la adecuación de los caminos forestales y de los que van entre los campos agrícolas, pero también de prevención frente a las crecientes riadas, lluvias torrenciales e incendios», insiste. Así, Moreno asegura que «es esencial llegar a todos los puntos del término municipal, asegurándonos de que no va a haber ningún problema de movilidad. Es una deuda que tenemos con nuestro sector agrícola».