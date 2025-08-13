La última playa de Sagunt en ser de bandera azul «está impracticable»

La playa de la Malvarrosa de Corinto ha estrenado este año bandera azul en Sagunt pero su aspecto dista mucho del aspecto que cualquier bañista puede esperar al ver esta insignia. "Está impracticable", resume la presidenta de la Asociación vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa, Amparo Peris. "Lo de este año no tiene parangón con nada. En la vida habíamos visto un abandono tan tremendo. Hay un escalón de más de dos metros en algunas zonas hasta llegar hasta el mar y, encima, no nos arreglan los lavapiés ni quitan sus tubos que quedaron al aire por los temporales antes del verano", afirman Germán y Gala Carratalà, dos vecinos que llevan décadas en esta zona costera de Sagunt situada cerca del término de Almenara donde hay más más de 150 viviendas.

Esa diferente altura que hay que sortear para tocar la orilla está ejerciendo durante todo el verano de verdadera barrera física para todos los residentes con cualquier mínimo problema de movilidad. "Costas hizo varias bajaditas pero mucha gente que no se ve en condiciones al 100%, directamente ni va. Aunque no sean excesivamente mayores, no se atreven. Mi madre, de hecho, solo se va si voy yo con ella y puede apoyarse en mí", cuenta Gala. "Lo de la bandera azul es un verdadero insulto a la inteligencia", añade su padre, muy crítico con la gestión.

Aunque los temporales ya habían reducido en primavera la anchura de la playa y tanto el ayuntamiento como distintas asociaciones vecinales reclamaron una aportación de arena urgente, Costas lo descartó, a la espera de empezar en otoño el proyecto de regeneración del litoral norte de Sagunt y Canet, y solo se comprometió a actuar de emergencia si fuera necesario. "Cuando la demarcación decidió no actuar, pese a las insistencias de que garantizase un acceso cómodo y seguro, nos condenaron a una situación prácticamente catastrófica. Era evidente que el escalón ese no solo se podía superar con una aportación de arena, que se negaron rotundamente a realizar", lamenta el vicepresidente de la asociación vecinal Almardà Viva, Javier Gómez.

Otra pregunta que sigue en el aire es por qué no se lleva a allí la arena dragada en Canet y el Port

Tubos negros que quedaron a la vista tras los temporales. / Daniel Tortajada

Arena dragada

Otra pregunta que sigue en el aire es por qué no se lleva hasta allí la arena que se draga tanto de los puertos de Canet como de Sagunt. Sobre este asunto volvió a preguntar en el último pleno municipal la presidenta de la entidad vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa, Amparo Peris. "Ahora mismo, esos aportes se los llevan hacia el sur, donde no hacen ninguna falta, en vez de traerlos aquí, donde sí se necesita. Esto, precisamente, lo pedimos hace un año o más al concejal de Playas. Pero no hacen nada, ni nos dan una explicación", dice remarcando que la situación de la Malvarrosa "es angustiosa" . "No acabo de entender que todos los grupos aprobaran el pasado jueves una moción para hacer un Espai Bebé en las playas y se estudiara poner barandillas para mejorar la movilidad, cuando allí estamos así. Hay dinero para lo que quieren", se queja.

Tubos por el aire desde antes del verano

A la falta de arena y la ausencia de accesibilidad en la Malvarrosa se suma otro problema que, a ojos de cualquier vecino, tendría una más rápida solución: El reparar los lavapiés y retirar los feos tubos que la fuerza del mar dejó al descubierto antes del verano. "Supongo que ante la situación en que está la playa es muy difícil taparlos y que habrán decidido no dar servicio.... En fin, esas son las consecuencias de decidir no hacer absolutamente nada en una playa que estaba pidiendo a gritos una intervención por parte de la demarcación de Costas", opina Javier Gómez mientras vecinos como Germán Carratalá ven "una vergüenza" que no se hayan arreglado, "sea de quien sea la responsabilidad". "El ayuntamiento dice que lo de la arena depende de Costas, que los lavapiés de la Generalitat... vamos, que se lava las manos", censura.

Precisamente, las desavenencias entre administraciones sobre quién tiene que actuar han llevado a que, a finales de agosto, las tuberías sigan por el aire. El ayuntamiento asegura que las competencias son de la Conselleria, como en el resto de su litoral. Sin embargo, desde este departamento autonómico se afirmó a preguntas de Levante-EMV que justo este tramo de playa es de gestión municipal, por mucho que el edil de Playas, Roberto Rovira, lo negara posteriormente. Así, mientras ambos discrepan, el verano va avanzando sin que las soluciones acaben de llegar, ni se borre la mala imagen que dan esas negras conducciones al aire.