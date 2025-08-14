Cerca de 400 atletas combaten el calor en la Volta a Peu al Port

La avenida Mediterráneo del Port de Sagunt volvió a cambiar los coches por los corredores con motivo de la celebración de la LVII edición de la Volta a Peu.

Bajo la experta organización del CD Camp de Morvedre, el calor no fue obstáculo para superar los 400 participantes, entre los que Ramón Ejeda (TriCanet) y Livia Guillén (CDCM) fueron los más rápidos, con tiempos de 21 minutos y 4 segundos y 24:15, respectivamente.

Los podios absolutos los completaron Fran Torrente, Luis Félix Martínez, María Rubio y Naiara Arrue, mientras que otros vencedores por categorías fueron Lorena Arnau, Esther Vicent, Guillermo Collado o Carlos Palmero.

La entrega de trofeos estuvo presidida por el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y el presidente del club organizador, Javi García.