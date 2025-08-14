Descubre los pueblos de Morvedre con más piscinas

La dirección general del Catastro ha actualizado su información sobre las piscinas descubiertas, instalaciones más anheladas que nunca en plena ola de calor, especialmente entre quienes no tienen a mano una playa. Según este trabajo, el Camp de Morvedre cuenta con más de 5.100, un promedio ligeramente inferior a una por cada 20 habitantes empadronados. En números absolutos, Sagunt está a la cabeza con casi 2.000, solo una de ellas de uso público, mientras que el trío de cola lo conforman Benavites (4), Benifairó de les Valls (5) y Faura (6).

En este último caso, la media se sitúa en casi 612 personas por cada piscina exterior, aunque resultan más llamativos los índices que presentan las localidades de la Baronia, que ocupan los primeros puestos del ranquin comarcal en términos relativos. Y es que, con promedios por encima de Canet d'en Berenguer y Sagunt, esas primeras posiciones las ocupan Petrés, con casi 25 empadronados por alberca; Quart de les Valls, que se cuela a mitad de tabla con menos de 20; Alfara de la Baronia, donde el salto llega hasta siete personas por piscina; Algímia d'Alfara (6,7); Estivella (6,6) y Gilet (6,4).

Paraísos acuáticos

El podio con los paraísos de las piscinas descubiertas lo ocupan en esta ocasión cuatro municipios, que se destacan con promedios muy superiores al provincial, por ejemplo, que ronda los 26 empadronados por instalación acuática. Se trata de Algar de Palància (3,1), Segart (2,6), Torres Torres (1,8) y en aplastante primera posición Albalat dels Tarongers, donde el Catastro tiene registradas más de 1.000 piscinas descubiertas en una población con poco más de 1.500 vecinos, es decir, menos de una persona y media por alberca.

Piscina exterior municipal de Albalat dels Tarongers. / Daniel Tortajada

En el conjunto de la comarca, este índice se destaca entre los más bajos de la provincia de València, al situarse en 19,5 y mantenerse estable con respecto al pasado año y a 2022, cuando el Catastro puso en marcha este seguimiento.

Tres últimos años

En estos tres años se ha incrementado el número de piscinas descubiertas en el Camp de Morvedre en algo más de 250, con ningún municipio en el que haya bajado y media docena (Segart, Alfara, Quart, Benavites, Benifairó y Faura) en la que se ha mantenido.

Entre las localidades en las que se han seguido construyendo este tipo de infraestructura, siempre según la información oficial, destaca Sagunt, que desde 2022 cuenta con 200 piscinas descubiertas más. Los otros incrementos por encima de la decena se localizan en Canet, Gilet y Albalat.

Climatizadas

Este trabajo del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda se completa con las instalaciones acuáticas cubiertas de las que disponen los municipios. En contra que las que están en el exterior, en este caso hay un porcentaje más alto de titularidad pública. Concretamente, hay registradas 19, las mismas que el año pasado. Sagunt encabeza este ranquin comarcal con nueve, seguida de Gilet (3), Canet d'en Berenguer (2), Segart (2), Quartell (1), Estivella (1) y Petrés (1).