La entrada sur a Sagunt empieza a cambiar

La entrada sur de Sagunt ha empezado a cambiar con la retirada del primer puente metálico que permite el paso del tren para sustituirlo por otro nuevo, dentro del proyecto para mejorar la línea Sagunt-Teruel. Los trabajos se han realizado esta madrugada para minimizar el impacto de los cortes de tráfico de la antigua N-340, ya que los trabajos están coordinados con Carreteras.

Desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) se ha asegurado a preguntas de Levante-EMV que la operación se ha realizado con normalidad y sin que haya habido imprevistos pues desde el principio se pretendía desmontar cada puente en una noche.

La previsión es que "en breve" se retire el otro puente que hay en la misma zona para sustituir estas estructuras metálicas por obras de fábrica y hormigón armado que cambien así el ramal de enlace hacia Estivella y el de enlace de Puçol a Estivella; unos tramos donde ya hace meses que está cortada la circulación.

Puente que deberá ser retirado. / M.A.

Próxima retirada

Desde Adif no se ha podido confirmar si esos trabajos cuentan con permiso de Carreteras para hacerse esta noche o bien se dejarán para el lunes para no interferir con el puente festivo, como apuntaban otras fuentes.

Estos trabajos llevan semanas condicionando la circulación por la zona pues el trazado de los dos carriles se ha estrechado y modificado en ese tramo.

Operarios en pleno trabajo. / M.A.

La intervención forma parte de las obras complementarias de la mejora de la la línea Sagunt-Teruel donde Adif ya ha movilizado 500 millones de euros para el Plan Director de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto con tal de "reforzar su interoperabilidad y fiabilidad, dotarla de más capacidad y contribuir a incrementar la velocidad de la circulación".