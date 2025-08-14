La polémica de la ermita del Garbí no se libra de la sátira

La polémica sobre la propiedad de la ermita del Garbí y los personales proyectos turísticos del empresario que afirma haberla comprado han servido de inspiración perfecta en la Nit de les Disfresses de Estivella.

Mientras el ayuntamiento reclama la titularidad del templo y exige su devolución al hostelero y concejal de Vox, José Ramón Mateu, el humor y la sátira predominaron con la recreación que se hizo en la cabalgata, donde el templo se convirtió en elemento central de un "Papa móvil" debidamente escoltado y al que seguían distintos miembros del clero.

Otra imagen de la comitiva. / Levante-EMV

En el vehículo, además, no faltaba la cruz de 40 metros que el empresario quiere levantar junto a la ermita y para la que recoge donativos, pese que se trata de un paraje protegido, incluido en el parque natural de la Sierra Calderona, donde la lista de actividades que se pueden autorizar es restringida.