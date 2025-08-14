La polémica del Garbí sobrevuela el día grande de las fiestas de Estivella

Estivella se prepara celebrar este domingo el día grande de sus fiestas, el dedicado a la Santa Creu del Garbí, esa que ahora se ha dado a conocer en toda España a raíz de la polémica originada por el empresario y edil de Vox, José Ramón Mateu, quien ha cambiado varias veces el candado de su ermita tras asegurar que la ha comprado a unos particulares, aunque el ayuntamiento diga ostentar su propiedad.

Como viene ocurriendo desde hace más de un siglo, el núcleo de las celebraciones se hará en la iglesia del pueblo y no en lo alto de la montaña, en ese disputado templo situado en pleno parque natural de la Sierra Calderona.

Pero el ambiente previo en la localidad está lejos de quedarse en la mera emoción con la que muchos esperaban esos actos religiosos donde siempre participan todos los concejales, tanto en la misa como en la procesión. El pronunciamiento claro del Consell Local de Cultura en contra de lo que el ayuntamiento ve como una "ocupación ilegal" de la ermita evidenció el desacuerdo de numerosas entidades deportivas y culturales con lo que está haciendo el empresario sin ningún tipo de autorización.

Estos ánimos caldeados contrastan con la benevolencia con la que otros vecinos ven la actuación del hostelero, por mucho que esté desoyendo las peticiones municipales y siga sin entregar las llaves del templo e incluso continúe montando su chiringuito junto al templo, pese a que el consistorio le ha denegado la licencia. Estos últimos, según diversas fuentes, son más bien una minoría; pero el empresario da por seguro tener de su parte a quienes le votaron y cree que los que apoyan al consistorio "son los cuatro de siempre, de Compromís y del PSOE", dice pese a que el pronunciamiento del Consell Local de Cultura lo suscribieron al menos 13 colectivos.

Vecinos, en una anterior procesión de la Santa Creu del Garbí. / Levante-EMV

Efeméride especial

El día de la Santa Creu tenía ya de por sí este año un carácter especial ya que el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, presidirá la misa mayor. La presencia del prelado ha sido aireada por el empresario en los folletos promocionales de sus proyectos turísticos mientras lo relacionaba con una supuesta efeméride de la cruz. Pero, como explica a Levante-EMV el cronista oficial de la población, Lluís Mesa, "esto no tiene nada a ver con eso, sino con el 350 aniversario de la bendición de la iglesia del Sants Joans el 24 de febrero de 1675".

La conmemoración ha incluido otros preparativos pues desde la parroquia se ha impulsado una exposición fotográfica dedicada a "diferentes manifestaciones de devoción del pueblo para ayudar a entender cómo ha sido el paso de la tradición religiosa por la población y sobre todo como estas han ayudado a intensificar la fe".

Vecinos junto a la Santa Creu, en la iglesia, antes de 1962. / Levante-EMV

La jornada también incluirá una dansà popular en la Plaça de la Creu a las 19,30 horas y una procesión vespertina a las 20 horas, un acto religioso donde suelen participar todos los concejales de la corporación, al igual que en la misa, como reconoce el alcalde, Francesc Mateu (Compromís).

Desde el gobierno local se espera que la fiesta transcurra con normalidad y esquive la polémica originada por el empresario y edil de Vox, sin que esto empañe una celebración donde tendrán un papel protagonista los festeros de este año, como es habitual.

Tampoco faltará un castillo de fuegos artificiales al finalizar el recorrido y ya para las 23 horas, será el turno de la música, con un tributo a Mocedades. Todo, en una jornada donde los más creyentes confían en el poder de la Santa Creu pues, como explican desde la parroquia al difundir la exposición, "su mirada siempre ha generado fe y reconciliación en la montaña y en el pueblo".