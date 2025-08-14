Una unidad de apoyo directo respalda al juzgado de paz de Canet

La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha creado en 2025 una unidad judicial de apoyo directo al antes denominado Juzgado de Paz de Canet d´en Berenguer que ahora es bautizado como Oficina de Justicia en los Municipios.

Esta unidad de apoyo está dotada con funcionarios pertenecientes a la Administración de Justicia de la Generalitat.

El objetivo, como explican desde la Conselleria, es facilitar el acceso a una justicia eficiente y rápida a los ciudadanos de municipios que no son cabeza de partido judicial, a través de servicios relacionados con la administración de justicia y otros vinculados a otras Administraciones, que contribuyan a reducir las brechas territorial y digital de estas áreas.

Con la entrada de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, los antiguos Juzgados de Paz han pasado a denominarse Oficinas de Justicia en los Municipios, y más allá de servicios relacionados con la administración de justicia, también ofrecen otros vinculados a otras Administraciones.

La oficina de apoyo está compuesta por un funcionario perteneciente al cuerpo de gestión procesal y administrativa, con funciones de secretaría y por un funcionario perteneciente al cuerpo de auxilio judicial.

Las instalaciones y medios instrumentales la Oficina de Justicia en el Municipio están a cargo del ayuntamiento respectivo.

La Conselleria de Justicia asume el coste de los sistemas informáticos y del personal, que asciende a la cantidad de 73.127,43 euros anuales para cada una de estas oficinas.

Cada funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa colaborará en la actividad procesal de nivel superior, así como la realización de tareas procesales propias. Por su parte, al personal del Cuerpo de Auxilio Judicial le corresponde la realización de tareas de auxilio a la actividad de este órgano judicial.